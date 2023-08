Cristian: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 – 24 (video di presentazione)

In occasione delle registrazioni delle nuove puntate di ‘Uomini e Donne’ stagione 2023 – 24 (che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 11 settembre), oggi pomeriggio, è stato svelato il nome di uno dei due tronisti, ovvero Cristian (Qui, il video completo della presentazione).

Ha 22 anni, viene da Roma. E’ uno studente di fisioterapia, iscritto al terzo anno e, nel tempo libero, consegna le pizze “per guadagnarmi da vivere e togliermi qualche sfizio”, per non chiedere dei soldi alla propria mamma. Vive con la madre (che considera la persona più importante della sua vita), il nuovo compagno da dieci anni ed il fratello di cinque anni (“Mi ritengo fortunato perché ho un piano tutto mio. Posso stare tranquillo, posso fare le mie cose, nessuno mi disturba. Un sogno”).

E’ figlio di genitori separati (“Si sono separati quando io avevo 13 anni. Ho sofferto tanto per la loro separazione ma ogni sofferenza mi hanno portato ad essere quello che sono oggi. Una persona molto decisa, sicura di se stessa con delle fragilità, delle debolezze che mostro davvero a poche persone… perché il passato mi ha portato ad essere quello che sono. Ho sofferto la separazione perché eravamo una famiglia molto unita. Ero abituato a stare con mio padre tutto il giorno. Oggi ho una famiglia allargata perché mio padre ha un altro figlio, lui ha una nuova compagna. Mia mamma ha un altro figlio con il nuovo compagno. Siamo una squadra di calcetto, siamo tanti ma ci vogliamo tutti bene”).

Da questa esperienza spera di uscire fuori con una persona ‘che riesca a capirmi, disposta a fare follie per me come ne ho fatto io e come sono abituato a farne in amore’. Spera di incontrare una ragazza disposta ad accettare le sue fragilità, ‘che sappia prendersene cura. Io, invece, prometto di essere sempre me stesso, diretto, senza peli sulla lingua’.