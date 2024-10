Juri Carissimi: chi è il corteggiatore del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, un nuovo corteggiatore ha fatto il suo ingresso nel parterre maschile di ‘Uomini e Donne‘. Si chiama Juri Carissimi. Dopo una brevissima frequentazione con Barbara De Santi, il cavaliere ha preferito approfondire la conoscenza con Ilaria Volta (senza, però, darle ancora un’esclusiva nonostante ci sia stato un rapporto più intimo). E’ uscito anche con Margherita Aiello che, però, ad oggi, ha occhi solo per Mario Cusitore.

Conosciamolo meglio:

Chi è Juri Carissimi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Juri ha un profilo Instagram @jcgarage_ che, ad oggi, conta oltre 2600 followers. E’ attivo anche su Facebook con l’account @juri.carissimi.3: “Io sono Yuri, ho 38 anni e sono un amante del vintage. Non mi piace il calcio, mi piacciono gli sport d’acqua. No so come sarà il mio percorso qua, ma sarò il più sincero e trasparente possibile perché non voglio prendere in giro nessuno. Se uscirò con una persona da qui, vorrà dire che avrò trovato ciò che cercavo. Non sono divorziato, non sono mai stato sposato, non ho figli e sono single ormai da un anno”. E’ imprenditore. E’ titolare di un marchio di abbigliamento sartoriali con tessuti ricercati. E’ di Bergamo.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Diego Tavani, Valentina Erroi, Ilaria Volta, Gabriele, Matteo Valota, Prasanna Conti, Andrea Magrini, Juri Carissimi, Sabrina, Gabriele Bernardi.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Lorenzo Marcosano, Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal, Veronica, Federico, Paolo, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.