Ciro Solimeno: chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, ieri lunedì 30 settembre 2024, Martina De Ioannon è uscita in esterna (organizzando una passeggiata in bici) con un corteggiatore che si chiama Ciro Solimeno.

Conosciamolo meglio:

Chi è Ciro Solimeno di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non conosciamo l’età ed il lavoro del ragazzo. Sappiamo, sfogliando i social, che è iscritto all’Università degli studi di Salerno e che ha un passato (e presente?!) da calciatore. Vive a Torre Annunziata (Na).

Ha un profilo Instagram @ciro_solimeno, ad oggi, seguito da quasi 2000 followers.

Ciro: “Sono sorpreso, vorrei sapere perché mi hai portato in esterna… Perché sia in puntata che fuori, in casetta, quando ci siamo conosciuti,, non dai modo di conoscerti…”

Martina: “Mi sei piaciuto perché sei spigliato come me… C’è dialogo… non devo stare lì a tenere la conversazione. Questa cosa mi piace… però devo capire, anche io, tante cose. Spesso, i tipi come te si perdono. Fanno tutti i gradassi…”

Ciro: “Io sono qui per te… nel caso metto il navigatore. L’idea del tramonto è perché hai detto che ti piace corteggiare. Per me è giusto, perché, secondo me, è l’uomo che deve fare i passi per corteggiare. Questa estate mi sono divertito parecchio. Oltre a vedere te in televisione, sono stato ad Ibiza, Mykonos”.

Una volta rientrati, in studio, i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi si sono scambiati le prime impressioni a caldo, desiderosi di uscire ancora una volta:

Ciro: “Sono stato molto bene. In realtà, sono partito con dei pregiudizi su di lei. Non pensavo che fosse pronta per un percorso di conoscenza. In esterna, invece, mi sono meravigliato perché l’ho vista veramente interessata”.

Martina: “Sono stata molto bene. L’ho visto concentrato su di me e non su tutto il resto. Questa cosa l’ho natata subito. Però è stata una bella scoperta”.