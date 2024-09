Uomini e Donne, la puntata di lunedì 30 settembre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 30 settembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Valerio e Gemma si sono sentiti: Gemma dice di aver trovato tanti suoi messaggi ma: “Non ho ritrovato spontaneità ed entusiasmo, ho sentito monologhi da Baci Perugina, non gli ho promesso nulla…Non c’è nulla di nuovo rispetto a quello che mi aveva già detto per telefono”. Gianni accusa Gemma di aver perso interesse per lui perché lui non ha provato a baciarla, intanto lei sembra aver messo gli occhi su un altro cavaliere, Raffaele.

Matteo tra Morena e Barbara. E’ andata molto bene con Morena, Mario si dice infastidito dal fatto che Morena sia uscita con Matteo.

Aurora interviene dicendo di sapere che una fonte le ha detto che a Matteo non interessa Barbara anche per l’età.

A Francesca e Martina vengono fatti conoscere due nuovi ragazzi. Gianmarco e Giuseppe arrivano per Francesca. Martina, invece, ha già scelto tra le sue proposte Mattia.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 30 settembre 2024

Gemma continua a frequentare Raffaele: in studio, ha espresso grande entusiasmo per lui, rivelando di averlo rivalutato dopo il loro primo incontro nel 2017 a Uomini e Donne. Tina Cipollari ha avuto un confronto con Gemma e, come suo solito, le due non se le mandano a dire…

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno continuato a criticare Sabrina, che ora sta vedendo un uomo che si chiama Sergio…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione