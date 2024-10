Gianmarco Steri: chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, genitori, fratelli, passioni, curiosità, tatuaggi, ex fidanzata di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Oltre a Ciro Solimeno e Mattia Cacchione, Martina De Ioannon di ‘Uomini e Donne‘ ha deciso di approfondire la conoscenza con un altro ragazzo, ovvero Gianmarco Steri.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gianmarco Steri di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gianmarco è nato il 30 aprile 1996 a Roma (dove vive) sotto il segno del Toro. Ha, quindi, 28 anni. E’ titolare di un barber shop a Centocelle, un quartiere di Roma.

Il suo profilo Instagram @gianmarco.steri, ad oggi, conta, oltre 3300 followers.

Ha la passione per i tatuaggi, sparsi per tutto il corpo. E la cura della forma fisica visto il suo fisico scolpito. Ama passare le serate con gli amici e i viaggi, soprattutto in località di mare.

Come tanti corteggiatori del programma di Maria De Filippi, anche Gianmarco ha un passato da calciatore nel ruolo di attaccante. Ha giocato con gli Allievi Nazionali nella stagione 2012/13.

La tronista gli ha organizzato un’esterna all’aperto (sostituendolo in corsa con Ciro), invitandolo a giocare a ping pong. Ha avuto un’ottima impressione nella chiacchierata preliminare di conoscenza (“Ti ho visto molto uomo in alcune risposte. Non mi sei sembrato il fenomeno della situazione”).

Gianmarco: “Ai miei clienti, oggi, avrei detto: “Ho conosciuto una ragazza molto bella, bella non vuol dire solo esteticamente, una persona in gamba”. Ho parlato di te a telefono con mia mamma… mi sei sembrata sincera, non costruita”. E’ rimasto colpito dai suoi occhi.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Diego Tavani, Valentina Erroi, Ilaria Volta, Gabriele, Matteo Valota, Prasanna Conti, Sabrina.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Lorenzo Marcosano, Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal, Veronica, Federico, Paolo, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.