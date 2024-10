Età, lavoro, Instagram, figli, ex marito, studi, vita privata, curiosità, passioni di Giada Rizzi del trono over di Uomini e Donne

Giada Rizzi: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nell’edizione 2024 – 2025 di ‘Uomini e Donne‘, una nuova dama ha arricchito il trono over. Si tratta di Giada Rizzi. La dama è uscita con Marcello Messina e la new entry Andrea.

Con Andrea, c’è stata una passeggiata per le vie di Roma (con tanto di aperitivo fino alle 20.30). Un bacio a 360 gradi ha siglato la terza uscita con Marcello (“Lui è una bella persona, mi mette a mio agio. Ridiamo un sacco. Abbiamo fatto 4 bellissime cene. E’ esplosa questa passione. Sono due persone totalmente diverse ma mi sento di riuscire con Marcello con cui sono più avanti”)

Chi è Giada Rizzi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Giada ha 34 anni ed è mamma di due bambini. Sappiamo, sfogliando i suoi social, però è titolare di un negozio (che vende grandi firme anche in uno store on line). Vive a Campagnara in provincia di Venezia. Ha un profilo Instagram @giada7.7 che, ad oggi, conta oltre 800 followers.

Giada: “Con Marcello abbiamo fatto un ballo qui in studio, gli ho lasciato il suo numero. Lui l’ha subito accettato, siamo andati a cena. Il suo aggancio nei miei confronti è stato molto simpatico. E’ salito in van e mi ha detto: “Sei quella di prima?”. Quando si è seduta mi ha detto: “Ma che belle spalle che hai”. Siamo andati a mangiare nell’albergo dove soggiornava. Mi sono divertita. Il tempo è volato. Seguo, da sempre il programma, mi ero fatta un’opinione diversa di Marcello. Vivendolo, durante la serata, l’ho visto genuino, sano. E’ una bella persona, mi incuriosisce, è una buona forchetta”.

Marcello ha, inoltre, confessato che la volontà di scambiarsi il numero di telefono è stata reciproca: “Io posso dire che, in queste due sere, ci siamo diverti molto”.

Ad oggi, pur avendo una preferenza per Marcello, la dama ha deciso di proseguire la conoscenza con entrambi i cavalieri.