Valentina Erroi: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi, martedì 15 ottobre 2024, una nuova dama si è seduta a centro studio. Si tratta di Valentina Erroi. La dama è uscita con Mario Verona e la new entry Andrea. Ha baciato entrambi.

Chi è Valentina Erroi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Valentina è nata nel 1989. Ha, quindi, 35 anni. Lavora per una nota catena di abbigliamento. E’ originaria del Salanto, per la precisione Lecce. Ha un profilo Instagram @valentinavale89 che, ad oggi, conta oltre 15600 followers. Adora gli animali (in particolare cani e cavalli) e viaggiare. E’ stata a Parigi, Barcellona, Praga, New York, Florida, in Thailandia.

Su Mario con cui è uscita due volte: “Mi mette tranquilla, allegria, ho trascorso due serate divertenti, spensierate, leggere. Arrivo in puntata, Mario è stato carinissimo. Ero imbarazzata per tutte queste luci e le telecamere. Mi sono sentita persa. Pensavo di trovarmi di fronte al belloccio che faceva il figo ma non è stato così. Perché, nel bene e nel male, Mario è sincero. Un po’ si ama, un po’ si odia. Ma è fatto così. Andrea, invece, mi ha colpito fin da subito. Ho avvertito una speciale energia. Sentivo che aveva qualcosa da raccontarmi. Io sono molto empatica. Sono una spugna che assorbe tutto. Anche un po’ crocerossina. Ahimè. Esco la prima sera con Andrea. Sono stata travolta da uno tsunami di emozioni. Ci siamo baciati ed ero contento. Lui risente della situazione, ha la paura del giudizio esterno. Tutta questa settimana, l’ho sentito distante, ansioso”

