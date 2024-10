Genny Casu: chi è la corteggiatrice di Alessio Pecorelli di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda oggi, martedì 1 ottobre 2024, Alessio Pecorelli è uscito in esterna con una corteggiatrice. Il suo nome è Genny Casu. Il tronista ha gradito particolarmente l’intesa creatasi con la ragazza tanto da decidere di approfondire la frequentazione con nuove uscite.

Conosciamola meglio:

Chi è Genny Casu di Uomini e Donne? Età, lavoro Instagram

Ad oggi, non conosciamo l’età di Genny. Sfogliando i suoi social, però, che vive nella riviera romagnola tra Rimini, Riccione, Cattolica e Coriano. E’ un’estetista e beauty consulent. E’ nata sotto il segno dei Gemelli. E’ amante degli animali. Infatti, ha deciso di portare Alessio in un centro cinofilo.

Alessio (in esterna): “Quando ci siamo parlati su Witty, ho notato che eri molto simile a me. Sono venuto ad Uomini e donne per mettermi un po’ in gioco. Con questa vita frenetica non si scopre più niente. E’ bello scoprire, un piacere che ormai si è perso”

La giovane donna spera di incontrare una persona che rimanga a lungo nella sua vita.

Ha un profilo Instagram @genny_tigna, che, ad oggi, conta quasi 5000 followers.

La sua citazione è: “tutti vogliono volare… ma quanti sono disposti a farsi male, cadere e rincominciare?! Tanti si accontentano solo di camminare ma tarpando le ali al cuore cosa si vive a fare?!”

Genny ha confessato, a fine esterna, di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine per Alessio:

“A me piace, vado a pelle. In esterna ha confermato la mia sensazione. Ho ballato con Michele, non ho avuto quel brivido che ho bisogno di avere. Se non c’è non parte. Ho imparato questo. Alessio è molto simile a me. Ci siamo guardati tutto il tempo dell’esterna negli occhi. Non è una cosa comune, per niente. Io faccio tanta fatta fatica ad aprirmi perché non mi piace mai nessuno. Questa cosa mi destabilizza, ho bisogno di fidarmi per aprirmi anche a livello fisico. Credo che anche lui sia attratto”