Oggi, martedì 1 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Gemma continua a frequentare Raffaele: in studio, ha espresso grande entusiasmo per lui, rivelando di averlo rivalutato dopo il loro primo incontro nel 2017 a Uomini e Donne. Tina Cipollari ha avuto un confronto con Gemma e, come suo solito, le due non se le mandano a dire…

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno continuato a criticare Sabrina, che ora sta vedendo un uomo che si chiama Gabriele. La dama vorrebbe dargli l’esclusiva mentre lui, invece, non si sente ancora pronto per fare questo passo. L’uomo interrompe anche la conoscenza con Ida.

Martina, intanto, è uscita con Ciro e si è trovata a suo agio mentre chiude con Marco perché non più interessata.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 1 ottobre 2024

A breve tornerà anche Maura, ex fidanzata di Gianluca, interessata a Mario che ha deciso di iniziare a conoscerla. Il cavaliere si è anche scontrato con Armando, con quest’ultimo che è scoppiato anche a piangere. Maria De Filippi, infatti, ha redarguito Armando, ricordandogli che il suo scopo nel programma non è quello di attaccare sempre Mario.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione