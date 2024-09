Amal: chi è la corteggiatrice di Michele Longobardi di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, ieri lunedì 30 settembre 2024, Michele Longobardi è uscito in esterna, per la prima volta, con una ragazza di nome Amal.

Conosciamola meglio:

Chi è Amal di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Al momento, non abbiamo informazioni sulla vita privata di Amal, né il lavoro, né l’età e il cognome della ragazza. Ha un profilo Instagram @vmvl.k che, ad oggi, conta oltre 1500 followers.

Amal: “Dal video di presentazione non mi sembravi uno che potesse tenermi testa. Ma, forse, potrei sbagliarmi”.

Michele: “Sei, di primo impatto la più bella. E, poi, mi è piaciuto molto il fatto che ti ho fatto ricredere. Dai l’idea di non essere superficiale”.

Amal: “Sono molto selettiva”.

Michele: “Chissà se passerò questa selezione… Hai delle bellissime mani e dei bellissimi occhi. Non riesco a guardarti negli occhi se no dimentico quello che volevo dirti”.

Amal: “Stare al centro dell’attenzione. In realtà, questo lo considero un pregio. E’ una delle cose che mi ha colpito di più e mi ha fatto cambiare idea”.

Michele: “Ero venuto in esterna un po’ prevenuto, ti immaginavo un po’ altezzosa. Ed, invece… sarà che io riesco a mettere subito qualcuna a proprio agio…”

Amal: “Io amo tantissimo i tramonti…”

Gli mostra i tatuaggi tra cui il simbolo della speranza da cui prende il suo nome in arabo. E desidera, nelle prossime esterne, di scoprire il lato più profondo di Michele che, forse, si cela, dietro un aspetto assai scherzoso.

Una volta entrata in studio, la corteggiatrice del tronista stabiese, ha commentato positivamente l’uscita: “È molto simpatico, ha una dote, riesce a farti sentire a tuo agio, mi sono sentita subito in confidenza. Mi sono sentita bene”. Ad oggi, però, la giovane protagonista del dating show di Canale 5 non esclude di poter conoscere meglio anche l’altro tronista, Alessio Pecorelli: “Non lo conosco ma sarei incoerente se non lo facessi. Sono scesa per lui, in realtà”.