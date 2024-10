Gianmarco Meo: chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, martedì 1 ottobre 2024, Francesca Sorrentino ha avuto un momento di sconforto perché non si è sentita a proprio agio sulla poltrona rossa. La ragazza è stata rincuorata da un suo corteggiatore, Gianmarco Meo.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gianmarco Meo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gianmarco ha 23 anni è di Roma. Vende auto ed ha avviato un’attività di famiglia: “Ne abbiamo parlato prima, ti sei emozionata. Ed è questo che mi ha colpito di te. La differenza rispetto ad altre donne, lo dico davanti a tutti, è che sei una donna di altri tempi, che, ad oggi, è difficile trovare. Mi piaci molto a livello caratteriale, che è quello che cerco. La sensibilità è un’altra cosa rispetto ad essere spigliati. Si vede che nessuno ti ha messo a tuo agio in esterna. Ti ho visto un po’ pensierosa, più che ansiosa”

La replica della tronista non si è fatta attendere: “Non mi sento una donna di altri tempi. Nelle esterne non mi sono sentita a mio agio, rivedendomi ho pensato che non sono fatta così. Mi sono fatta tanti problemi, stavo attenta a parlare. Temevo di sbagliare, ho avuto l’ansia in entrambe le esterne. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l’ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco e faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni”

Ha un profilo Instagram @gianmarco.meo che, ad oggi, conta oltre 11800 followers.

Chi è Francesca Sorrentino di Uomini e Donne?

Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perché per natura le piace aiutare gli altri. Si reputa una donna su cui si può contare, leale, generosa e risoluta.

Ha partecipato l’anno scorso a Temptation Island e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere.

Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.