Lorenzo Marcosano: chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino di Uomini e Donne

Nelle prime settimane di trono, Francesca Sorrentino di ‘Uomini e Donne‘ ha deciso di portare in esterna un ragazzo di nome Lorenzo Marcosano.

Conosciamolo meglio:

Chi è Lorenzo Marcosano di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Lorenzo è laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali all’Università della Tuscia, è assicuratore e gestisce un locale a Viterbo.

Il ragazzo ha fatto, ad oggi, diverse esterne con la tronista che ha affrontato un periodo di

Lorenzo: “L’ho vista molto bloccata, nonostante la precedente esperienza televisiva. Io ero il primo, durante l’attesa, ad avere un po’ d’ansia, ma poi ho cercato di farla sentire a suo agio il più possibile perché avevo visto che stava peggio di me. Siamo umani. Mi ha colpito tanto. Penso sia una donna con tanti valori, divertente e vera ma anche sensibile. Lati che sta tenendo un po’ nascosti. Ci sono tanti aspetti che ci accomunano. Sono sincero, prima dell’esterna, avevo buoni propositi prima dell’esterna e me li ha migliorati parecchio dopo. Faccio tante cose fuori da qua e se sono qui è per un motivo”

Francesca: “Ha fatto un’analisi perfetta di me. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l’ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco con le amiche… faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni”

Ha un profilo Instagram @lorenzomarcosano che, ad oggi, ha un seguito di 1300 followers. Ama la palestra e ha diversi tatuaggi sul corpo.

Chi è Francesca Sorrentino di Uomini e Donne?

Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perché per natura le piace aiutare gli altri. Si reputa una donna su cui si può contare, leale, generosa e risoluta.

Ha partecipato l’anno scorso a Temptation Island e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere.

Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.