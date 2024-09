Mattia Cacchione: chi è il nuovo corteggiatore di Martina De Ioannon di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, di venerdì 27 settembre 2024, un nuovo corteggiatore è sceso per corteggiare la nuova tronista Martina De Ioannon. Il ragazzo, che ha dimostrato padronanza di linguaggio e una certa dimestichezza con le telecamere, è rimasto folgorato dall’ex protagonista di ‘Temptation Island’ tanto da decidere di corteggiarla.

Conosciamolo meglio:

Chi è Mattia Cacchione di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Il neo corteggiatore ha 26 anni è pugliese ed arriva dalla provincia di Foggia. Nella vita, è un l’imprenditore (è titolare di un’azienda di famiglia che si occupa di carni) e gioca a calcio da semi professionista.

“Appena ti ho vista mi ha colpito tutto di te. Mi ha colpito il pepe che hai, sei una ragazza bella e peperina” sono le prime parole pronunciate dal ragazzo durante la presentazione di fronte a Martina.

Il suo profilo Instagram @r.u.b.i.o._, ad oggi, conta, oltre 1500 followers.

“Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà, che per me è importantissimo. Che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino” è il desiderio espresso dalla ragazza nella clip di presentazione.

Durante le prime fasi del suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi, la neo tronista sta raccogliendo consensi e critiche da parte di ex partecipanti al viaggio nei sentimenti di ‘Temptation Island’. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per ‘Casa Lollo’, Manuel Maura, ex fidanzato della collega di seduta di Martina, Francesca Sorrentino, ha rivelato di provare una certa simpatia per la De Ioannon:

“Ho visto il percorso a Temptation di Martina e mi è piaciuta perché è stata una persona sincera, amo le persone sincere. Sicuramente nel percorso è uscita la parte più criticata e Raul è uscito più da vittima della situazione, l’ho conosciuto, è una brava persona, una brava ragazza, ma lei non mi è dispiaciuta perché ne ho apprezzato la sincerità. Non l’ho mai vista dal vivo, è una bella ragazza, ma niente di più”