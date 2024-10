Andrea Magrini chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nell’edizione 2024 – 20245 di ‘Uomini E Donne‘, un nuovo cavaliere è entrato a far parte del trono over. Si tratta di Andrea Magrini che, nelle ultime registrazioni, è uscito con Valentina Erroi.

Chi è Andrea Magrini di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

E’ nato il 26 aprile 1988 sotto il segno del Toro. Ha 36 anni. Vive tra Lucca e Pistoia: “Lavoro in gioielleria, dipingo e ho aperto un agriturismo in Toscana. Ho aperto da due mesi e sono soddisfatto di questa cosa. Ho un figlio di sette anni e la mia relazione è finita da un anno. Voglio trovare una persona che abbia voglia di restare perché le cose si vedono nel tempo ed oggi non c’è più la voglia di lottare. Sono una persona sincera, dinamica, amo viaggiare da solo. Odio i tradimenti e per me la donna dev’essere un valore aggiunto altrimenti preferisco stare da solo”.

Ha un profilo Instagram @andreamagrini8, che, ad oggi, conta oltre 20300 fedelissimi followers. Ha anche un account Facebook @andrea.magrini8.

La sua citazione: “Ti ricordi di quando mi hai detto che dovevamo vivere insieme ed essere infelici per poter essere felici?

Considerala una testimonianza di quanto ti amo… Ho passato tanto tempo a sforzarmi di accettare la tua offerta; ma un amico l’altro giorno mi ha portato in un posto sorprendente, l’Augusteo […]

è uno dei posti più silenziosi e solitari di Roma. La città vi è cresciuta intorno durante i secoli… è come una ferita preziosa, come una tristezza a cui non vuoi rinunciare, perché è un dolore troppo piacevole.

Tutti vogliamo che le cose restino uguali, accettiamo di vivere nell’infelicità perché abbiamo paura dei cambiamenti, delle cose che vanno in frantumi, ma io ho guardato questo posto, il caos che ha sopportato, il modo in cui è stato adoperato, bruciato, saccheggiato, tornando poi ad essere sé stesso, e mi sono sentito rassicurato.

Forse la mia vita non è stata così caotica, è il mondo che lo è, e la sola vera trappola è restare attaccati a ogni cosa.

Le rovine sono un dono. La distruzione è la via per la trasformazione.

Anche in questa città eterna l’Augusteo mi ha dimostrato che dobbiamo essere sempre preparati ad ondate infinite di trasformazioni.

Sia io che te meritiamo di più che stare insieme perché altrimenti abbiamo paura di essere annientati.”

dal film “Mangia, Prega, Ama”

