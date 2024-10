Ilaria Volta: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, figli, ex marito, passioni, curiosità, vita privata di Ilaria Volta del trono over di Uomini e Donne

Nell’edizione 2024 – 2025 di ‘Uomini e Donne‘, una nuova dama è entrata a far parte del parterre femminile. Si tratta di Ilaria Volta che, nelle ultime registrazione, è uscita con Jury. I due protagonisti del trono over hanno approfondito la propria conoscenza ma non si sono negati la possibilità di conoscere altre persone prima di darsi un’eventuale esclusiva.

Conosciamo meglio la donna:

Chi è Ilaria Volta di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il suo profilo Facebook, scopriamo che la donna è nata a Bologna ma vive a Civitanova Marche. E’ nata il 30 novembre sotto il segno del Sagittario. Non conosciamo la sua età. E’ un’imprenditrice Digitale, si occupa di e-commerce ed è una venditrice di Amazon.

Ilaria: “Se una va oltre non vuol dire che mi sono innamorata allo stato attuale. Lo sto conoscendo. Si va per step, almeno per quanto mi riguarda. Io sono uscita con Gabriele, Mario C, Angelo. Se non mi sono partite le farfalle, posso frequentare chi mi pare. Allo stato attuale, non mi va di fermarmi solo a questa conoscenza. Se a voi non sta bene è un problema vostro. Io sono una donna libera. Ma se va bene a me e a lui, quale è il problema?! Vedremo come evolverà la situazione”

Il suo account Instagram @ilaria_volta_ conta, ad oggi, oltre 2700 followers.

