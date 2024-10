Gabriele Bernardi: chi è il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex moglie, figli, genitori, fratelli, studi, curiosità, passioni, tatuaggi di Gabriele Bernardi di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, mercoledì 16 ottobre 2024, un nuovo cavaliere è sceso per corteggiare Barbara De Santi. L’uomo si chiama Gabriele Bernardi. La dama, dopo una breve chiacchierata conoscitiva, ha deciso di tenere il nuovo corteggiatore per approfondire la conoscenza.

Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Gabriele Bernardi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gabriele è di Monza. Ha 52 anni. E’ divorziato ed è padre di 3 figli di 25, 20 e 19 anni. E’ un artigiano edile. Si occupa di ristrutturazioni di interni.

Gabriele: “Ho visto le puntate iniziali. Sei una bella donna, partiamo da questo. Ha quel fascino in più”

Barbara: “Vorrei conoscerlo, è un bel pacioccone. Ha poca barba, non ne ha tantissima. A me piacciono quelli in carne…”

Gabriele: “Allora ho fatto bene a smettere di fumare e a mettere su chili…”

Ha un profilo Instagram @lele.72_ che, ad oggi, è rigorosamente privato per amici, familiari e colleghi.

Nella puntata odierna, Barbara si è scagliata contro Jury. La dama, in preda ad un momento di nervosismo, ha anche lasciato temporaneamente lo studio: “Sei stato arrogante. Quando ti calmi io entro”

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Diego Tavani, Valentina Erroi, Ilaria Volta, Gabriele, Matteo Valota, Prasanna Conti, Sabrina.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Lorenzo Marcosano, Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal, Veronica, Federico, Paolo, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.