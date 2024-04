Isola dei Famosi 2024: Peppe Di Napoli si ritira

L’auspicio di Vladimir Luxuria di vedere un’Isola dei Famosi senza ritiri è stato ampiamente disatteso, non c’è che dire. Anche Peppe Di Napoli, conosciuto sui social come Peppe il Pescivendolo, star di TikTok con 300mila follower, infatti, ha concluso anzitempo la sua avventura in Honduras, ritirandosi volontariamente.

La comunicazione ufficiale arriva dai canali social del reality show di Canale 5:

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”.

Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye.

I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.

In un altro filmato condiviso sempre sui social, Peppe Di Napoli, sbarcato su questa Isola dei Famosi inizialmente come “Non Famoso” e già visto in crisi nel corso della seconda puntata, ha spiegato molto rapidamente le proprie ragioni:

Abbandono l’Isola perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però abbandono l’Isola e me ne vado…

Non sono trascorse neanche due settimane e all’Isola, quest’anno, ne sono accadute già di tutti i colori.

In primis, non si può non citare il recentissimo caso riguardante Francesco Benigno, ufficialmente squalificato per condotta non consona e vietata dal regolamento. Dopo la squalifica, si è aperta una polemica tra l’attore siciliano e la produzione del programma. Durante la puntata di ieri sera, Luxuria ha comunicato la decisione di non mandare in onda l’episodio che ha portato all’esclusione di Benigno, chiudendo così il caso.

A causa del COVID-19, invece, l’attore turco Aras Şenol, la ballerina Greta Zuccarello e lo chef Edoardo Franco sono stati isolati dal gruppo e messi in quarantena fino alla negativizzazione. Greta, per la cronaca, è rientrata nel gioco.

Marina Suma, invece, è rimasta vittima di un infortunio durante una prova per l’immunità ma è tuttora una concorrente dell’Isola.

Già prima della partenza del programma, si era registrato un ritiro, quello della “Non Famosa” Tonia Romano, e, successivamente, anche Miss Italia 2023 Francesca Bergesio ha dovuto ritirarsi a causa di un problema al ginocchio.