Isola dei Famosi 2024, Francesco Benigno squalificato: il motivo

Era entrato durante la seconda puntata solo giovedì scorso, 11 aprile 2024, ma l’avventura di Francesco Benigno sull’Isola dei Famosi non arriva a compiere nemmeno una settimana: l’attore è stato squalificato dal reality show di Canale 5. La notizia è stata data da Elenoire Casalegno all’interno del daily dell’Isola trasmesso su Canale 5 nel primo pomeriggio e con queste parole “L’esperienza di Francesco Benigno all’interno dell’Isola dei Famosi si è conclusa“.

A dare qualche particolare in più è un comunicato Mediaset che parla di “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento” senza però entrare nei dettagli (creando evidentemente un certo hype attorno alla questione).

Tutti gli approfondimenti del caso saranno sviscerati nella quarta puntata, in onda domani sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Francesco Benigno era coinvolto in un televoto insieme ai suoi ormai ex compagni di viaggio: Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe di Napoli. Televoto che, a seguito del ritiro, è stato annullato. Gli utenti che hanno votato tramite SMS verranno rimborsati. La produzione dell’Isola dei Famosi inoltre fa sapere che tutti i voti pervenuti non saranno considerati validi.

Al contempo è stato aperto un altro televoto. Questo riguarda i 4 concorrenti attualmente ancora in gioco e sarà chiuso nella giornata di domani, giovedì 18 aprile, alle ore 15.

Si frantumano così le speranze di Vladimir Luxuria che nella prima puntata della sua Isola dei Famosi – dunque in quel momento con Benigno ancora fuori dai giochi – si era augurata un’edizione senza ritiri (ottenendo la promessa da parte dei naufraghi presenti) o squalifiche.