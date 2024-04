Francesco Benigno: chi è il naufrago de L’Isola dei Famosi 2024 (che entra in gioco giovedì 11 aprile)

Oltre ai tredici concorrenti già annunciati, c’è un quattordicesimo naufrago de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘ che entrerà in gioco durante la seconda puntata di giovedì 11 aprile. Si tratta di Francesco Benigno.

E’ lo stesso attore siciliano, sul suo profilo Facebook, ad annunciare la partecipazione all’adventure game di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria attraverso un post di qualche ora fa:

“Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’isola insieme agli altri ,ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato! Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che l11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti oggi sono i numeri che fanno importante un artista”

Chi è Francesco Benigno de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Francesco è un attore, regista e cantate palermitano. E’ nato il 4 ottobre 1967 sotto il segno della Bilancia. Ha 57 anni. Oltre a Facebook, è presente su Instagram con l’account @francescobenigno_ufficiale che, ad oggi, conta oltre 11700 followers.

Ha tre figli. L’ultimo, nato nel 2023, è nato dall’amore con Valentina Magazzù, sposata in Chiesa, il 24 giugno 2021.

Nel corso della sua lunga carriera, Benigno ha preso parte alle pellicole più importanti della storia del cinema italiano come ‘Mery Per Sempre’, ‘Ragazzi fuori’, ‘Vacanze di Natale 91’, ‘Anni 90’, ‘Miracolo Italiano’, ‘Palermo Milano Solo Andata’, ‘Tutte le donne della mia vita’, ‘L’Ora legale’.

In tv, invece, è apparso in serie cult come ‘La Piovra 7’, ‘La squadra’, ‘Un posto al sole’, ‘Don Matteo’, ‘Le Ali della vita’, ‘L’Ultimo Padrino’.

Non è la sua prima partecipazione ad un reality. Infatti, nel 2005, è stato contadino nella seconda edizione de ‘La Fattoria’ di Barbara d’Urso.