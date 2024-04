Isola dei Famosi 2024: quando inizia, concorrenti, cast, conduttrice

L’Isola dei Famosi è il reality show di Canale 5 che torna anche quest’anno con la sua diciottesima edizione. La novità principale riguarda la conduzione, affidata a Vladimir Luxuria. Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese mentre l’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Anche in questa nuova edizione dell’Isola, un gruppo di vip trascorreranno circa due mesi da naufraghi in un’isola deserta, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica.

Quando comincia L’Isola dei Famosi 2024?

Il programma andrà in onda a partire da lunedì 8 aprile 2024, in prima serata, su Canale 5.

Quante sono le puntate de L’Isola dei Famosi?

La diciottesima edizione del programma sarà composta da 10 puntate.

Chi sono i concorrenti dell’Isola 2024?

I concorrenti dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi sono l’attrice Marina Suma, l’ex attrice a luci rosse Luce Caponegno (un tempo nota come Selen), l’ex schermitrice e politica Valentina Vezzali, la showgirl Matilde Brandi, la modella e attrice spagnola Maité Yanes, la ballerina Greta Zuccarello, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, il ristoratore e personaggio televisivo Joe Bastianich, l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, il vincitore di Masterchef Italia 2023 Edoardo Franco, il modello ucraino Artur Dainese, l’attore turco noto per la soap opera Terra Amara Aras Şenol e il ballerino e personaggio televisivo Samuel Peron.

Chi sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2024?

Gli opinionisti della nuova edizione dell’Isola sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Sonia Bruganelli ha ricoperto il ruolo di opinionista nella sesta e nella settima edizione del Grande Fratello Vip e nella quarta edizione de La Fattoria.

Dario Maltese, invece, è un giornalista e conduttore del TG5. Lavora a Mediaset dal 2001, ha anche condotto alcuni speciali del telegiornale di Canale 5 e il TGFin.

Come si chiama la conduttrice dell’Isola dei Famosi?

La conduttrice della diciottesima edizione dell’Isola è Vladimir Luxuria.

Per quanto riguarda l’Isola, Vladimir Luxuria ha partecipato al programma come concorrente nella sesta edizione (risultando la vincitrice), ha ricoperto il ruolo di opinionista nell’ottava, nella dodicesima, nella sedicesima e nella diciassettesima edizione e ha ricoperto anche il ruolo di inviata nella nona edizione.

Come conduttrice, invece, in passato Vladimir Luxuria ha condotto i programmi One shot evolution su All Music, Fuori di gusto su LA7, Colorado su Italia 1, L’Isola di Adamo ed Eva sul NOVE e Maggioranza assoluta su Italia 1.

Isola dei Famosi 2024: inviata

L’inviata dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi è Elenoire Casalegno.

Negli ultimi anni, Elenoire Casalegno ha partecipato come opinionista a La Vita in Diretta, ha condotto gli eventi musicali Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica e Love MI e ha condotto il programma di TV8, Vite da copertina.

Per quanto riguarda i reality, invece, ha partecipato come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi: dove si trova

Anche la diciottesima edizione del reality show si terrà a Cayo Cochinos, in Honduras.

Isola dei Famosi: televoto

Sarà possibile votare da casa da mobile, al numero 477.000.3, dal sito web www.isola.mediaset.it, tramite app Mediaset Infinity accessibile da smartphone e tablet e tramite Smart TV e decoder abilitati.

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.isola.mediaset.it.

Isola dei Famosi: social

L’hashtag ufficiale del programma è #isola.

L’account X ufficiale del reality show è @isoladeifamosi.

Anche il profilo ufficiale Instagram del programma di Canale 5 è @isoladeifamosi.

Anche su Facebook, infine, la pagina ufficiale del programma è @isoladeifamosi.

Isola dei Famosi 2024 su Mediaset Extra

Sarà possibile seguire l’Isola dei Famosi anche su Mediaset Extra.

L’appuntamento quotidiano con L’Isola dei Famosi Extended Edition, in prima visione, andrà in onda a partire da martedì 9 aprile a partire dalle ore 21:10. L’Extended Edition verrà replicata più volte nei giorni successivi.

Isola dei Famosi 2024 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere L’Isola dei Famosi anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.