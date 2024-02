Io Canto diventa Family e Senior, il promo ufficiale (video)

Nelle scorse ore, sulle reti Mediaset, è andato in onda il promo ufficiale di una nuova stagione di ‘Io Canto’. Dopo la versione Generation condotta da Gerry Scotti, prossimamente (così recita la clip), il talent show di canto sarà declinato anche nella versione Io Canto Family e Io Canto Senior (proprio a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di ‘The Voice Senior’ su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici).

“14 anni di storia, un ritorno di grande successo. Dopo Io Canto Generation, quest’anno, Io Canto Family e, poi, Io Canto Senior. Quando il talento crea emozioni. Prossimamente”

Dopo #IoCantoGeneration, Canale5 lancia Io Canto Family e Io Canto Senior #IoCanto pic.twitter.com/aWqUNwVDoh — trashtvstellare (@tvstellare) February 14, 2024

Poche settimane fa, la società di casting di Sonia Bruganelli, la SdlTv, ha aperto il form per la ricerca dei nuovi protagonisti di ‘Io Canto Family’:

“Per la nuova edizione del programma televisivo «Io Canto Family», cerchiamo coppie formate da ragazzi/e tra i 10 e i 14 anni che sappiano cantare ed un parente (mamma, papà, zii, nonni, etc.) maggiorenne, intonato, non professionista”.

Lo scorso anno, in occasione del lancio della nuova stagione di ‘The Voice Senior’, in conferenza stampa, Antonella Clerici commentò la forte controprogrammazione di Mediaset contro il suo programma di prima serata schierandogli ‘Ciao Darwin’. Citando anche ‘Io Canto Generation’:

“Noi abbiamo un meccanismo che non ha nessun altro: le famose poltrone rosse girevoli. I giudici avranno la possibilità di bloccare un concorrente che si innamora di una voce, senza che gli altri giudici gliela possano portare via. Ogni giudice avrà la possibilità di portare un ragazzino direttamente in finale. Ogni volta che inizio coi bambini poi qualcuno mi viene dietro e mi tallona da vicino. […]. Non avrei nessun problema a scontrarmi con Gerry Scotti. Se dobbiamo cambiare giorno cambiamo giorno. Siamo sempre stati controprogrammati. Sarebbe normale andare contro, io non mi tirerei indietro. Qualche volta sarebbe anche un bene. Siamo due cose completamente diverse. Non ho visto Io Canto Generation, ma The Voice è un format diverso e internazionale”