Dopo il documentario Unica, disponibile su Netflix, Ilary Blasi ha raccontato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti anche con un libro dal titolo Che Stupida, presentato a Verissimo, durante la puntata andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Nell’intervista di oggi, abbiamo visto la conduttrice romana maggiormente in vena di battute rispetto al recente passato:

È il primo libro e anche ultimo! Ho scelto questo titolo perché mi diverte provocare. Che stupida per non essermi resa conto…

Nel libro, Ilary Blasi ha ripercorso la storia d’amore con l’ex capitano della Roma, condividendo a Verissimo le sensazioni che ha provato durante la scrittura:

Rivivere la mia vita è stata come una seduta psicoterapeutica, un’esperienza catartica, ti sembra di liberarti ancora di più, mi ha fatto bene. I momenti belli superano quelli brutti e menomale! Ad un anno e mezzo di distanza dalla fine, ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, tenerezza ma anche gratitudine. Alla fine, è stato un bel matrimonio. Rifarei tutto quello che ho fatto. Non sono perfetta. Quando le storie finiscono, le colpe non sono di una persona sola. Anch’io avrò sbagliato qualcosa.

Con il documentario, il libro e le interviste varie, la fine tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata raccontata davvero sotto ogni punto di vista. Oggi, la conduttrice si dice finalmente pronta a voltare pagina:

Queste ferite ti permettono di voltare pagina anche più rapidamente. Quando si rompe la fiducia o la stima, sei più lucida e superi la cosa prima. Il divorzio è sempre una sofferenza ed è anche giusto soffrire per un divorzio. Cosa provo oggi? Non ho rabbia ma la delusione rimane. Guardo avanti. Non guardo più indietro. È finita quella vita lì e ne è iniziata un’altra. È nata una nuova Ilary. Si cresce, si cambia, si evolve. Le sofferenze aiutano a guardare la vita diversamente.

Ilary Blasi ha anche dichiarato di credere ancora nel matrimonio ed è rimasta colpita soprattutto dai messaggi che ha ricevuto da parte di donne che si sono ritrovate nella sua stessa situazione:

Credo nell’amore e credo ancora anche nel matrimonio. Non metto limiti alla provvidenza! Tantissime donne si sono ritrovate nella mia storia. La mia storia non ha nulla di speciale, è accaduta a tante donne. C’è solo la componente mediatica. Ma le modalità sono sempre le stesse.

La conduttrice, inoltre, non si è tirata indietro nel rispondere alle critiche per il modo in cui sia lei che Totti hanno gestito questa storia pubblicamente:

Hanno ragione. Ma il primo a lavare i panni sporchi in pubblico è stato Francesco. Chi ha parlato di relazione aperta mi ferisce. Era aperta, ma solo da una parte! Se fosse stata aperta, Francesco avrebbe accettato quel famoso caffè…

A proposito del famoso caffè, Ilary Blasi ha anche replicato a Cristiano Iovino, che ha parlato recentemente di “frequentazione più intima” con la conduttrice:

C’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa. Quest’intervista non mi ha sorpreso. Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Ringrazierò sempre Cristiano. A settembre 2022, mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente.

C’è anche chi ha accusato l’ex coppia di non aver tutelato abbastanza i loro tre figli. Ilary Blasi ha replicato anche a questo:

I figli più grandi leggono, anche loro sono sui social. Sono andati in autoprotezione. All’inizio, erano un po’ destabilizzati, adesso anche loro hanno trovato un equilibrio.

Il libro contiene un colpo di scena finale, un invito a cena di Ilary Blasi rivolto all’ex marito:

Gli sto tendendo una mano. La nostra non è più una famiglia standard ma siamo sempre genitori. Bisogna abituarsi a questa nuova realtà. La porta di casa è sempre aperta. Se Francesco ha letto il libro? Francesco che legge un libro (risata, ndr)! Come mi trovo in questa famiglia allargata? Più che allargata, è mozzata! Come mi ci trovo, non lo so. Come vedo oggi Francesco? Non ti so rispondere, non lo conosco più, mi sembra di vedere un’altra persona. Gli auguro di essere felice.

Pur non rispondendo ad una domanda precisa sul suo attuale compagno Bastian Muller, Ilary Blasi guarda al futuro con positività:

Mi sveglio la mattina e sono grata di affrontare la giornata, anche con un misto di incertezza. Nella vita di un uomo, come dice un saggio giapponese, bisogna fare un figlio, scrivere un libro e piantare un albero. Mi manca solo piantare un albero! Mi ha fatto bene scrivere questo libro, scrivilo anche tu!

Silvia Toffanin ha risposto con il gesto delle corna e un bel “tiè”.