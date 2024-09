Volto storico di Uomini e Donne, tornato in onda su Canale 5 da lunedì 23 settembre, Gianni Sperti ha condiviso un aneddoto personale inedito a Verissimo, programma in onda su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin.

L’ex ballerino e opinionista del dating show di Maria De Filippi, ha dichiarato di essere stato truffato da persone che erano entrate nella sua vita e che riteneva di fiducia:

È successa una cosa difficile da raccontare. Però è giusto raccontarlo perché può essere d’aiuto. Io sono stato truffato, questa è la parola chiave. A truffarmi, sono state delle persone che erano amiche. Ed è per questo che oggi riuscirei di più a sopportare un tradimento in amore piuttosto che in amicizia. Da un amico non te l’aspetti.

Una volta scoperta la truffa, la situazione economica di Gianni Sperti era gravissima:

Quando ho scoperto tutto, sono rimasto con i soldi necessari per estinguere un debito che non pensavo neanche di avere, che mi avevano creato. C’erano delle cose che per me erano state pagate ma in realtà non erano state pagate. I soldi che ho vinto a La Talpa non l’ho mai visti praticamente. Queste persone hanno un modus operandi ben preciso. Il mio avvocato penalista ha fatto delle ricerche. Queste persone entrano nella tua vita. Poi all’improvviso ti svegli, fai delle domande e queste persone spariscono. I conti erano in rosso. Una persona che lavorava in banca, in amicizia, mi chiamò per consigliarmi di controllare bene le mie cose.

Se grazie alla tv, Sperti è riuscito a rialzarsi in piedi velocemente, dal punto di vista emotivo, la truffa subita ha lasciato dei segni:

Ho fatto l’errore di delegare. Per chi fa questo lavoro, è normale. Questa persona aveva acquistato la mia fiducia, per me era quasi come un agente. C’è stato un momento in cui ero completamente senza soldi. Mio papà mi ha aiutato. Lavoravo a Uomini e Donne e Amici: a livello economico, mi sono ripreso facilmente ma a livello emotivo, no. Non mi fido di nessuno. Gestisco tutto io.

L’ex ballerino ha aggiunto di aver sofferto di depressione e di crisi di pianto che si scatenavano anche durante le registrazioni di Uomini e Donne:

Ho cominciato a piangere ininterrottamente dalla mattina alla sera senza motivo. Nessuno se n’è accorto, anche a Uomini e Donne, durante le registrazioni. Durante i balli, uscivo fuori e piangevo. Ho paura delle persone che ho di fronte.

Gianni Sperti, quindi, ha dichiarato di essere in cura da un analista e, grazie al lavoro svolto su se stesso, oggi l’ex ballerino si dice pronto anche a rivedere con serenità la sua ex moglie, Paola Barale, con cui non ha alcun rapporto dal 2001:

Non ci siamo più rivisti dopo la separazione. Non so che reazione potrei avere, se la rivedessi. A me piacerebbe, nonostante tutto, ma ho la sensazione che a lei non farebbe piacere. Potrei sbagliarmi. È veramente triste condividere un pezzo di vita insieme e poi non fare neanche più una telefonata per dirsi “Come stai?”. Io non ho più fatto gli auguri a Natale neanche ai miei ex suoceri che sono stati come dei genitori per me. Un po’ è colpa mia, avrei dovuto vincere l’orgoglio.