Anticipazioni Verissimo, attesa l’ospite pronta a raccontare tutta la verità anche su De Martino

Dopo la puntata di questo sabato, domenica 21 dicembre ci sarà un nuovo appuntamento con Verissimo e Silvia Toffanin ospiterà una protagonista del gossip attuale. Al centro della cronaca rosa da settimane, potrebbe parlare anche delle ultime indiscrezioni che riguardano Stefano De Martino.

Dopo Heather Parisi, Claudio Ammendola e Stefano Bettarini, che saranno i protagonisti della puntata di sabato, domenica ci sarà un’attrice e show girl la cui vita privata negli ultimi tempi è stata sotto i riflettori mediatici.

Rocìo Morales ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, parlerà del gossip su De Martino

Rocìo Morales sarà l’ospite di Silvia Toffanin della puntata di domenica, l’attrice spagnola classe 1988 viene da un periodo piuttosto intenso, in cui la separazione dal suo ex compagno Raoul Bova è stata sotto i riflettori della cronaca rosa e non solo.

L’aveva conosciuto nel 2012 sul set del film Immaturi-Il viaggio, di Paolo Genovese, da quel momento è iniziata la loro storia d’amore da cui sono nate le due figlie Luna e Alma. La separazione non è stata un percorso semplice e non sono mancate le polemiche, anche se al momento entrambi pare che non abbiano più parlato di questa relazione.

Recentemente è uscito il suo ultimo libro, La vita adesso ed è probabile che a Silvia Toffanin parlerà di questo romanzo che è già un grandissimo successo. Ma Rocìo Morales nelle ultime settimane è finita di nuovo al centro del gossip e questa volta non per la separazione da Raoul Bova. Le ultime indiscrezioni che la riguardano parlano di un presunto flirt con Stefano De Martino.

A lanciare quella che ha tutta l’aria di essere una vera e propria bomba di gossip è stato il settimanale Diva e Donna, che ha parlato di una possibile frequentazione tra i due e di una notte che avrebbero trascorso assieme. Il servizio del magazine riprende entrambi -uscire dal portone di casa di De Martino in momenti diversi e separati, lo show man sarebbe arrivato verso le 21.40 mentre l’attrice spagnola sarebbe uscita all’incirca 4 ore dopo.

Solo supposizioni che, è bene dirlo, non hanno alcuna conferma da parte dei diretti interessati, dunque al momento resterebbero solo ipotesi. Entrambi sarebbero di nuovo single, visto che la relazione tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino sarebbe terminata e la Morales anche non avrebbe un compagno, situazione sentimentale che è stata una vera e propria “miccia” per il gossip. Al momento nessuno dei due ha voluto commentare la vicenda o rispondere alle voci che li vorrebbero assieme.

Il gossip, però, si è diffuso anche in Spagna dove El Mundo ha parlato di una relazione tra i due e del fatto che sarebbero “segretamente innamorati”, quindi potrebbero decidere di ufficializzare la loro relazione dopo Natale. Per gli esperti di gossip il feeling tra i due sarebbe nato nei primi mesi del 2025, quando Rocìo partecipò a Stasera Tutto è Possibile, programma condotto da De Martino. Poi si è iniziato a parlare di un possibile colpo di fulmine e infine si è arrivati a oggi. Come sempre il condizionale è d’obbligo, perché al momento ci sono sole immagini pubblicate da Diva e Donna in cui l’attrice e il conduttore non apparirebbero mai vicini. E ora che l’attrice spagnola sarà ospite di Silvia Toffanin, bisognerà capire se risponderà a questi rumors.