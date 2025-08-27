Mediaset: quando torna Verissimo, il salotto tv di Silvia Toffanin

Il programma di Canale Cinque è attesissimo e quest’anno per la conduttrice ci saranno tantissime novità, cosa vedremo e quando

Dopo un’estate super romantica in compagnia di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin si prepara a tornare in televisione con Verissimo. Il programma d’approfondimento a 360° di Canale Cinque, diventato ormai appuntamento fisso del fine settimana, presto sarà di nuovo in onda. Confermato, assieme ad altre novità per la padrona di casa, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset tenutasi a fine luglio, anche quest’anno preannuncia di essere un grande successo.

Verissimo tornerà in onda a settembre, con l’avvio della nuova stagione televisiva – com’era prevedibile – anche la Toffanin tornerà a fare compagnia al pubblico con i suoi racconti e le sue interviste.

Quando torna in onda Verissimo, la data dell’inizio

Riprenderà sabato 13 settembre Verissimo, il programma andrà in onda il sabato e la domenica su Canale Cinque, con racconti che spaziano dalla cronaca rosa a quella nazional-popolare, la Toffanin è pronta al ritorno in televisione. Ma per la conduttrice nella prossima stagione televisiva ci sarà anche altro spazio.

Proprio con il programma del fine settimana si prepara ad approdare in prima serata per quelle che dovrebbero essere tre puntate speciali, con interviste esclusive. Un “salto di qualità” molto importante per Silvia Toffanin, che sta acquisendo sempre più spazio su Canale Cinque. Non è un caso, infatti, che è ritenuta essere da molti l’erede di Maria De Filippi e proprio la regina degli ascolti televisivi ha una grande stima nei suoi confronti.

Proprio in virtù di questo ha deciso di affidare a lei la conduzione dello spin off di Amici, This is Me, che l’anno scorso ha ottenuto un successo strepitoso e che si prepara a tornare in onda – per la sua seconda edizione – in prima serata ad autunno. Silvia Toffanin, dunque, sarà senza ombra di dubbio una delle conduttrici protagoniste della nuova stagione di Canale Cinque. La compagna di Pier Silvio Berlusconi negli anni ha avuto una grande crescita professionale e con il suo stile semplice ed elegante, è riuscita a conquistare il pubblico.

Riservata e molto pacata, nel suo salotto televisivo riesce sempre a far sentire i suoi ospiti a proprio agio, a tal punto da raccontare anche particolari inediti riguardo le loro vite. Ed è questo uno dei segreti del successo di Verissimo, che proprio per il crescente numero di ascolti, ha raddoppiato l’appuntamento anche con la domenica e adesso si prepara ad alcune puntate speciali in prime time.

La prossima stagione televisiva per Silvia Toffanin, che sta per concludere le romantiche vacanze trascorse assieme a Pier Silvio Berlusconi e ai loro figli, preannuncia di essere per la conduttrice ricca di soddisfazioni. A breve tornerà a lavoro per le registrazioni, resta da solo da conoscere le anticipazioni di Verissimo per scoprire chi saranno i primi ospiti del programma di Canale Cinque.