Verissimo ospiti oggi, sabato 22 e domenica 23 marzo 2025: Piero Marrazzo, Sergio Bernal, Paola Barale e Gaia

Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi, sabato 22, e di domenica 23 marzo 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica del programma.

Verissimo, ospiti oggi

Verissimo, ospiti 22 marzo 2025

Intervista a Piero Marrazzo, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio e che ora, a distanza di anni, ha raccontato nel libro “Storia senza eroi”. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta insieme, per un’intensa intervista di coppia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Prima volta a Verissimo anche per Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale e considerato il re del flamenco. In studio, inoltre, Greta Ferro, che sarà al fianco di Can Yaman nella miniserie Il Turco. Infine, saranno ospiti: la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Müller e la cantautrice Grazia Di Michele.

Verissimo, ospiti 23 marzo 2025

Clizia Incorvaia parlerà del suo legame speciale, fatto di grande affetto e insegnamenti di vita, con Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. Spazio anche al periodo ricco di soddisfazioni di Bianca Guaccero, il racconto di Paola Barale, che ha perso da poco la sua amatissima mamma e la storia di Serena e Nicole Brancale, due sorelle unite dalla passione per la musica. Infine, spazio all’energia e al successo di Gaia, fresca di pubblicazione del suo nuovo album dal titolo “Rosa dei venti”.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.