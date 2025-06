All’età di 71 anni è morta Eleonora Giorgi. Quella lunga malattia con un tumore al pancreas, giunto all’ultimo stadio con metastasi al cervello, per lei è stata una battaglia affrontata – comunque – con il sorriso che l’ha fatta entrare nel cuore della gente. Con il suo pubblico aveva raccontato ogni minimo dettaglio. “Bisogna vivere senza sprecare il nostro tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni”.

A comunicare la morte dell’attrice è la famiglia: “Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”. Giorgi era ricoverata nella clinica romana Paideia.

Eleonora Giorgi: carriera

Eleonora Giorgi è stata una delle protagoniste della commedia italiana. Vincitrice di un Premio David di Donatello per il film Borotalco, è stata diretta da registi come Nino Manfredi e Luciano Salce. Oltre che in Bototalco, con Carlo Verdone ha lavorato anche in Compagni di scuola. Nella sua carriera non sono mancati però neanche ruoli in film drammatici come in L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo e Oltre la porta di Liliana Cavani.

In tv ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione di Ballando con le Stelle: in coppia con Samuel Peron, è stata eliminata alla quarta puntata. Nel 2022 ha preso parte anche a Il cantante mascherato: si nascondeva sotto la maschera di Gatta. Negli ultimi mesi poi Eleonora Giorgi ha voluto raccontare la sua malattia anche tramite la televisione.

Il programma più frequentato è stato Verissimo, dove ha collezionato otto ospitate solo nell’ultima stagione televisiva. L’annuncio della sua malattia era invece avvenuto in un altro programma televisivo, a Pomeriggio Cinque. Fu nel corso, infatti, di un’ospitata del 24 novembre 2023 che Eleonora Giorgi rivelò in pubblico il suo tumore al pancreas. “Abbiamo trattato la sua storia senza spettacolarizzarla e lei ne è rimasta contenta” aveva detto Myrta Merlino intervistata da Chi.