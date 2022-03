Il cantante mascherato 3, eliminata la gatta: era Eleonora Giorgi

La Seconda semifinale de Il cantante mascherato 2022 emetterà il verdetto con le maschere che passeranno alla finale di venerdì prossimo, 1° aprile 2022. Milly Carlucci insieme a Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ha svelato una delle maschere di questo appuntamento. Si tratta di una delle due new entry: Pulcino e Gatta.

Dopo uno spareggio a tre maschere tra Lumaca (prescelta dalla giuria per il ballottaggio di questo inizio di puntata), il pulcino e la gatta. Ad essere svelata è proprio quest’ultima e sotto si nascondeva l’attrice Eleonora Giorgi. La certezza l’ha avuta Caterina Balivo, prima a puntare proprio verso la Giorgi:

Ma volete dire che ho uno stile inconfondibile? Mi è piaciuto quando pensavate che fossi Drusilla, che è alta il doppio di Milly Carlucci. E poi Arisa ha detto che sono muscolosa e ho pensato di mettermi a dieta.

Poco prima, nella sua presentazione ha affermato: “Ho degli occhi magnetici, se tornassimo negli anni ’80 vi farei sentire quante cose si dicevano sul mio sguardo. L’ho usato anche per stregare i miei due mariti. Sappiate che non sono una cantante, ma comunque ho cantato“.

La lumaca – che va sempre più verso una soluzione unanime delle identità nascoste sotto la maschera – ha lanciato l’ennesimo indizio per facilitare l’investigazione: “Ogni cosa che facciamo, mette i giudici sempre di più sulla buona strada. Siamo bravi, effervescenti, naturali, delle qualità così non possono che essere apprezzate“. Lumaca ha cantato Ciao Ciao de La rappresentante di lista.

Anche Pulcino, salvato e quindi tuttora in gara a Il cantante mascherato, ha dato le prime indicazioni: “Qui ci sono stato tante volte (negli studi Rai), ma mai con una maschera però. Non potevano darci un costume migliore come la volpe? La vogliamo finire! Porca putte**. Care maschere, ora sono fatti vostri. Non ci fermerà nessuno“.