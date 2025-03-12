Il Turco su Canale 5: quando va in onda, quante puntate sono, cast e trama della miniserie con Can Yaman

Can Yaman -nell’attesa di presentarsi al pubblico nei panni del nuovo Sandokan– torna sul piccolo schermo come… Il Turco: è questo il titolo della nuova miniserie che Canale 5 manderà in onda a breve, in prima visione e che promette di accontentare chi ha già apprezzato le precedenti produzioni straniere in cui l’attore ha lavorato.

Quando va in onda Il Turco su Canale 5?

Le date da segnarsi per l’uscita de Il Turco sono due: giovedì 27 e venerdì 28 marzo 2025. Canale 5 manderà in onda la miniserie, infatti, in due serate differenti, ovviamente in prima serata.

Quante sono le puntate de Il Turco su Canale 5?

Le puntate della miniserie, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto sei. Canale 5 ne manda in onda tre per volta, per due prime serate.

L’anteprima de Il Turco su Mediaset Infinity

In attesa della messa in onda televisiva, ci sarà un’anteprima de Il Turco, proposta da Mediaset Infinity: sulla piattaforma, da venerdì 21 marzo, si potranno infatti vedere i primi dieci minuti della serie.

La trama de Il Turco su Canale 5

Ma di che cosa parla Il Turco? Al centro del racconto c’è un giannizzero (ovvero un uomo a seguito del sultano ottomano) che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito a un’esecuzione durante l’assedio di Vienna del 1683. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria (Greta Ferro) e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.

Chi c’è nel cast de Il Turco su Canale 5?

Can Yaman è Hasan Balaban;

è Hasan Balaban; Greta Ferro è Gloria;

è Gloria; Will Kemp è Marco Benedetti di Vicenza;

è Marco Benedetti di Vicenza; Kieran Reylly è Skelettwolf;

è Skelettwolf; Arman Oguz è Decebal;

è Decebal; Magnus Samuelsson è Gunther;

è Gunther; Slavko Sobin è Guido;

è Guido; Luk Piyes è Yedder;

è Yedder; David Nykl è il principe Francesco di Paolo;

è il principe Francesco di Paolo; Sai Bennet è Diana;

è Diana; Hüseyin Avni Danyal è Berzan Bey;

è Berzan Bey; Veronica Ferres è Giovanna;

è Giovanna; Madalena Arago è Elda.

Il Turco Canale 5, regista e sceneggiatori

La miniserie è diretto da Uluç Bayraktar ed è stata scritta da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim. A produrre Ay Yapim, mentre la distribuzione è a cura di Madd Entertainment.