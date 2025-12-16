Can Yaman torna su Canale 5: dopo Sandokan una nuova serie

Dopo mesi di attesa e di annunci, Sandokan è arrivato in tv e, dopo il successo clamoroso ottenuto con le prime due puntate, si prepara al gran finale. Oggi, martedì 15 dicembre 2025, Can Yaman tornerà ad indossare i panni di Sandokan per l’ultima puntata della serie tv che, tuttavia, dovrebbe avere anche una seconda stagione. L’attore turco, nei prossimi mesi, continuerà ad essere sul set per interpretare ancora La tigre della Malesia e con lui dovrebbero tornare anche i protagonisti della prima stagione.

Per Can Yaman, i prossimi mesi saranno ricchi di impegni. In attesa di scoprire quando cominceranno le riprese della seconda stagione di Sandokan, infatti, l’attore turco è attualmente impegnato sul set di una nuova fiction che sarà trasmessa da canale 5, la rete che per prima ha fatto conoscere Can Yaman al pubblico italiano.

L’attore, infatti, ha ottenuto grande successo in Italia con le soap opera Bitter Sweet, DayDreamer e Mr. Wrong trasmesse da canale 5 per poi lavorare in altre produzioni italiane come Che Dio ci aiuti, Viola come il mare e Il turco.

Can Yaman: la nuova serie tv in onda su canale 5

Prima di tornare in Italia per cominciare a girare la seconda stagione di Sandokan, Can Yaman è attualmente in Spagna dove sta girando una serie che andrà in onda prossimamente sulla rete ammiraglia di Mediaset. Il nuovo progetto televisivo che ha come protagonista l’attore turco si chiama “Il Labirinto delle Farfalle” il cui titolo originale è “El Laberinto de las Mariposas” ed è prodotta da Secuoya Studio.

L’attore è sul set della nuova serie tv da diverse settimane, motivo per cui l’attore turco ha registrato in anticipo l’intervista rilasciata a Domenica In e trasmessa prima della messa in onda di Sandokan. Se in Sandokan veste i panni della mitica Tigre della Malesia, ne Il labirinto delle farfalle interpreta Kaplan, un agente segreto che, improvvisamente, vede la propria carriera a rischio quando, dopo un tradimento, si ritrova accusato di un furto multimilionario ai danni dello Stato.

L’uomo, così, si ritrova ad essere un ricercato e a lottare con tutto ciò che ha a disposizione per dimostrare la propria innocenza e smascherare i responsabili del tradimento che rischia di mettere definitivamente a repentaglio la sua carriera. Nella serie, però, ci sarà anche tempo per l’amore. Il personaggio interpretato da Can Yaman, infatti, durante la fuga e la ricerca delle prove della propria innocenza, si imbatterà nell’amore che lo sconvolge improvvisamente e che può essere la sua unica salvezza.

Una serie che arriverà in Italia probabilmente alla fine del 2026 con la speranza per Mediaset di ottenere lo stesso clamore mediatico che sta ottenendo Sandokan.