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Sandokan, la seconda stagione si farà: cosa sappiamo su trama e data di uscita

Sandokan, il ritorno della tigre della Malesia su Raiuno, con Can Yaman protagonista, ha fatto innamorare il pubblico. Al punto che ci sarà una seconda stagione: le indiscrezioni sulla sceneggiatura e la possibile data d’uscita.

di Andrea Desideri
Sandokan, la seconda stagione si farà: cosa sappiamo su trama e data di uscita
10 Dicembre 2025 16:27

Sandokan non muore mai. Lo dicevano gli appassionati con Kabir Bedi, lo ribadiscono a distanza di anni oggi con Can Yaman. La fiction Rai è andata molto bene. Il progetto internazionale che, oltre all’attore turco, vede Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, è stato accolto con un successo importante. I dati Auditel hanno registrato un interesse generale per le prime puntate pari al 34% di Share.

La preferenza è rimasta su standard elevati anche adesso che la prima serie sta per terminare. Parliamo di uno Share equivalente al 27% della percentuale complessiva a disposizione. Numeri che per la rete ammiraglia di Viale Mazzini diventano un tesoro da coltivare. Infatti Rai Fiction e Rai Cinema hanno dato il via libera per un capitolo ulteriore. C’è già una prima stesura della sceneggiatura: il soggetto di serie è consolidato. Ora si tratta soltanto di ampliare le vicende.

Sandokan, ci sarà una seconda stagione

Il materiale editoriale da cui attingere non manca. La squadra sarà la stessa, o quasi, di questo primo capitolo. Anche la regia non cambia. Parola di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo che hanno diretto ogni singolo episodio in chiave moderna. La storia è sempre la stessa, ma è cambiata (in meglio secondo il pubblico) la resa effettiva. Il prodotto si conferma anche attuale sotto diversi punti di vista.

Raiuno Sandokan avrà una seconda stagione con Can Yaman protagonista
Sandokan avrà una seconda stagione con Can Yaman protagonista (Instagram profilo ufficiale) – TvBlog

Le tempistiche restano l’altro aspetto chiave da stabilire: anche in questo caso c’è una tabella di marcia. L’opera dovrebbe entrare in produzione a partire dalla prossima primavera. L’estate al più tardi. Serve, dunque, calibrare bene i tempi perché la Rai vuole mettere in palinsesto la seconda stagione per l’inizio del 2027.

Quando andrà in onda

La fine del 2026 sarebbe un obiettivo da raggiungere, per replicare i fasti dell’anno in corso. Tuttavia, la seconda stagione potrebbe avere sviluppi ulteriormente importanti e complessi sotto certe dinamiche – anche di set – tali da richiedere una maggiore spesa. Non solo in termini di budget, ma anche e soprattutto di giornate a disposizione. L’inizio del 2027 sembra, dunque, la strada più probabile da percorrere in relazione al rilascio effettivo. Quello che conta per il pubblico televisivo è che Sandokan si farà: il parere della platea del piccolo schermo è stato determinante.

La creatura di Salgari piace ancora e, quindi, non resta altro che premere sull’acceleratore per iniziare a vedere la prossima fermata della tigre di Mompracem che passerà – inevitabilmente – anche da Viale Mazzini. Il filo rosso tra India, Turchia e Italia sulla televisione pubblica è ancora ben saldo.

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