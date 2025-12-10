Sandokan, il ritorno della tigre della Malesia su Raiuno, con Can Yaman protagonista, ha fatto innamorare il pubblico. Al punto che ci sarà una seconda stagione: le indiscrezioni sulla sceneggiatura e la possibile data d’uscita.

Sandokan, la seconda stagione si farà: cosa sappiamo su trama e data di uscita

Sandokan non muore mai. Lo dicevano gli appassionati con Kabir Bedi, lo ribadiscono a distanza di anni oggi con Can Yaman. La fiction Rai è andata molto bene. Il progetto internazionale che, oltre all’attore turco, vede Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, è stato accolto con un successo importante. I dati Auditel hanno registrato un interesse generale per le prime puntate pari al 34% di Share.

La preferenza è rimasta su standard elevati anche adesso che la prima serie sta per terminare. Parliamo di uno Share equivalente al 27% della percentuale complessiva a disposizione. Numeri che per la rete ammiraglia di Viale Mazzini diventano un tesoro da coltivare. Infatti Rai Fiction e Rai Cinema hanno dato il via libera per un capitolo ulteriore. C’è già una prima stesura della sceneggiatura: il soggetto di serie è consolidato. Ora si tratta soltanto di ampliare le vicende.

Sandokan, ci sarà una seconda stagione

Il materiale editoriale da cui attingere non manca. La squadra sarà la stessa, o quasi, di questo primo capitolo. Anche la regia non cambia. Parola di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo che hanno diretto ogni singolo episodio in chiave moderna. La storia è sempre la stessa, ma è cambiata (in meglio secondo il pubblico) la resa effettiva. Il prodotto si conferma anche attuale sotto diversi punti di vista.

Le tempistiche restano l’altro aspetto chiave da stabilire: anche in questo caso c’è una tabella di marcia. L’opera dovrebbe entrare in produzione a partire dalla prossima primavera. L’estate al più tardi. Serve, dunque, calibrare bene i tempi perché la Rai vuole mettere in palinsesto la seconda stagione per l’inizio del 2027.

Quando andrà in onda

La fine del 2026 sarebbe un obiettivo da raggiungere, per replicare i fasti dell’anno in corso. Tuttavia, la seconda stagione potrebbe avere sviluppi ulteriormente importanti e complessi sotto certe dinamiche – anche di set – tali da richiedere una maggiore spesa. Non solo in termini di budget, ma anche e soprattutto di giornate a disposizione. L’inizio del 2027 sembra, dunque, la strada più probabile da percorrere in relazione al rilascio effettivo. Quello che conta per il pubblico televisivo è che Sandokan si farà: il parere della platea del piccolo schermo è stato determinante.

La creatura di Salgari piace ancora e, quindi, non resta altro che premere sull’acceleratore per iniziare a vedere la prossima fermata della tigre di Mompracem che passerà – inevitabilmente – anche da Viale Mazzini. Il filo rosso tra India, Turchia e Italia sulla televisione pubblica è ancora ben saldo.