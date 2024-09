Il fine settimana di Canale 5 ha ormai tra le sue colonne anche Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin con ospiti e interviste esclusive. Una formula che non cambia per la stagione 2024-2025: al centro dello studio la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo e dell’attualità, esplorando il loro lavoro e la loro vita privata. Non manca un’occhiata anche all’universo dei reality Mediaset, in primis Grande Fratello e Amici, con interviste ai vari protagonisti. Il tutto, come ormai avviene da qualche anno, su due giornate, il sabato e la domenica: decisione, questa, che ha reso Verissimo un vero e proprio appuntamento del weekend. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Verissimo, ospiti oggi

Di seguito gli ospiti che accoglierà Silvia Toffanin nelle puntate del sabato e della domenica

Puntate 7 e 8 settembre 2024

Nell’appuntamento di sabato 7 settembre Silvia Toffanin darà il via a un nuovo ciclo di interviste con Giuseppe Fiorello, che ritorna su Canale 5 dall’11 settembre con la serie attesa “I Fratelli Corsaro”, dopo una lunga assenza. Tra i volti noti della televisione, Cesara Buonamici sarà presente in studio e presto tornerà come opinionista nella nuova edizione del “Grande Fratello”. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia vedranno per la prima volta le toccanti immagini del loro matrimonio, celebrato nel luglio passato. Inoltre, a Verissimo verranno condivisi i sogni e i progetti di Giulia Salemi, che aspetta con gioia il suo primo bambino dal compagno Pierpaolo Pretelli. Per concludere, Çağla Demir farà il suo debutto a Verissimo, volto popolare nel ruolo di Banu nella nuova serie “Endless Love”, già molto apprezzata dal pubblico di Canale 5.

Domenica 8 settembre sarà la volta di Heather Parisi, Filippo Bisciglia che, dal 10 settembre, tornerà su Canale 5 con la versione autunnale di Temptation Island. E direttamente dall’edizione di quest’estate, sarà in studio la coppia formata da Siria e Matteo. Inoltre Lino Banfi, accompagnato per la prima volta dalla nipote Virginia, che presto lo renderà bisnonno. E per i fan della nuova serie di Canale 5 “Endless Love”, sarà a Verissimo Rüzgar Aksoy, l’attore che interpreta il personaggio di Tarik.

Quando inizia Verissimo?

Il programma, giunto alla 29esima edizione, va in onda a partire da sabato 7 settembre 2024, dalle 16:30 alle 18:45, su Canale 5. L’appuntamento si rinnova anche la domenica, sempre alla stessa ora.

Verissimo, il programma

Da programma quotidiano degli anni Novanta dedicato alla cronaca, Verissimo si è trasformato in un rotocalco dedicato principalmente a interviste e approfondimenti riguardanti la vita e le vicende personali di personaggi noti nel mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport e della cultura. Il programma è noto per la sua capacità di offrire un’intima e approfondita panoramica sulla vita delle celebrità, esplorando le loro esperienze, passioni e aspirazioni.

In ogni puntata, l’ospite principale viene accolto da Silvia Toffanin, padrona di casa dal 2006, la quale pone domande con l’obiettivo di far emergere i dettagli più interessanti della loro storia di vita e carriera. Il programma offre anche uno sguardo approfondito alle notizie più recenti e ai gossip dell’ambiente dello spettacolo. L’obiettivo del programma è di offrire ai telespettatori un’esperienza coinvolgente e informativa, permettendo loro di conoscere meglio le personalità dietro le celebrità e di scoprire retroscena inediti del mondo dello spettacolo.

Chi condurrà Verissimo?

Anche questa edizione è condotta da Silvia Toffanin, alla guida del salotto di Canale 5 dal 2006, ovvero da quando il format fu cambiato per andare in onda al sabato pomeriggio.

Toffanin faceva già parte del cast del programma, occupandosi di una rubrica di moda. 44 anni, la sua carriera è iniziata come modella, per poi approdare in tv a Passaparola (di cui era una delle “letterine”). Dal 2002 al 2009 ha condotto Nonsolomoda, mentre dal 2004 è iscritta all’Ordine dei giornalisti professionisti. Dal 2002 è inoltre sentimentalmente legata a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, da cui ha avuto due figli.

Chi veste Silvia Toffanin a Verissimo?

Anche in questa edizione la conduttrice indossa abiti firmati da Alberta Ferretti.

Come si fa a partecipare al pubblico di Verissimo?

Il programma si affida alla società Parterre per trovare i partecipanti al proprio pubblico. Se volete assistere alle registrazioni della trasmissioni, basta inviare una mail a verissimo@parterre.tv.

Quando è stata registrata la puntata di Verissimo?

Il programma è registrato nel corso della settimana precedente alla messa in onda, solitamente il giorno prima o comunque tra il giovedì e il venerdì.

Dove si trova la sede di Verissimo?

Il programma va in onda dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, lo stesso da cui va in onda Quarto Grado.

Dove vedere la replica di Verissimo?

Il programma va in onda in replica il sabato e la domenica alle 12:30 su La 5.

Verissimo, puntata su Youtube

Su Youtube non è possibile vedere la puntata intera di Verissimo, ma solo alcuni momenti delle interviste andate in onda, sul canale ufficiale di Mediaset Infinity.

Come vedere la puntata di Verissimo?

Oltre alla messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere tutte le puntate.

Verissimo su Instagram

Il programma è molto attivo sui social network, anche durante la settimana, riportando varie notizie di cronaca rosa.A questo link l’account ufficiale di Instagram, a questo link la pagina ufficiale di Facebook.