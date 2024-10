Io Canto Generation 2024: quando inizia, giudici, coach, concorrenti

Tutte le informazioni sulla seconda edizione di Io Canto Generation, spin-off di Io Canto, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5.

Dopo il ritorno avvenuto l’anno scorso, dopo dieci anni di assenza, torna anche quest’autunno su Canale 5, Io Canto Generation, la gara canora riservata ai giovanissimi giunta alla seconda edizione (la sesta edizione, se includiamo anche le quattro edizioni di Io Canto, andate in onda dal 2010 al 2013). Alla conduzione, ci sarà nuovamente Gerry Scotti.

Io Canto Generation è un programma realizzato da RTI, scritto da Andrea Marchi, Riccardo Distefano, Davide Cottini, Paolo Cucco, Gianluca Giorgi, Alessandra Guerra, Maurizio Palladino e Giorgia Sonnino. La regia e la direzione artistica sono a cura di Roberto Cenci.

Io Canto Generation 2024: quando inizia

Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 9 ottobre 2024, in prima serata, su Canale 5, alle ore 21:35.

Io Canto Generation 2024: quante puntate sono?

La seconda edizione dello spin-off di Io Canto è formata da un totale di 6 puntate.

Io Canto Generation 2024: concorrenti

I concorrenti della seconda edizione del programma saranno ventiquattro ragazzi, di età compresa dai 10 ai 15 anni, che saranno suddivisi in sei squadre.

Io Canto Generation 2024: coach

A capitanare le 6 squadre ci saranno la new entry Lola Ponce e i coach confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, già visti anche a Io Canto Family.

Io Canto Generation 2024: giudici

I giudici di quest’edizione di Io Canto Generation saranno 6: Michelle Hunziker, che torna nel ruolo di giudice dopo aver condotto Io Canto Family, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e la new entry Iva Zanicchi che, dopo aver ricoperto il ruolo di caposquadra nella prima edizione di Io Canto Generation e nella prima edizione di Io Canto Family, ritroviamo nel ruolo inedito di giudice.

Io Canto Generation 2024: programma

In ogni puntata, i giovani concorrenti si esibiranno sia da soli che in coppia con il loro rispettivo coach.

Sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico presente in studio.

Chiara Tortorella, conduttrice radiofonica di R101, radio ufficiale del programma, esprimerà un giudizio che contribuirà al verdetto finale.

I ragazzi si esibiranno accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io Canto Generation su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Io Canto Generation anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.