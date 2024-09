Dire che la macchina organizzativa del Grande fratello sia in moto è ormai un eufemismo. Per la prima puntata della nuova edizione del primo reality show della televisione italiana è partito il conto alla rovescia. Mancano infatti una decina di giorni all’esordio di questa nuova serie del programma condotto da Alfonso Signorini e con la partecipazione come opinionista della vice direttrice del Tg5 Cesara Buonamici. Senza dimenticare ovviamente l’apporto che darà dalla postazione social Rebecca Staffelli, entrambe confermate dall’edizione dello scorso anno.

Grande fratello e la novità nel parco opinionisti

Ma TvBlog è in grado di darvi, a proposito del “cast tecnico” del programma una novità emersa nelle ultime ore. Si starebbe infatti pensando, dai piani alti di Mediaset, di allargare il parco opinionisti del Grande fratello. Dopo l’ultima lunghissima e di successo edizione dello scorso anno che vedeva un’unica opinionista in studio, nella nuova edizione del programma si tornerebbe ad una coppia.

Beatrice Luzzi sempre più vicina alla poltrona di opinionista del GF

Insieme alla confermata Cesara Buonamici sarebbe in arrivo come opinionista della nuova serie del programma Endemol Beatrice Luzzi. Vincitrice morale dell’ultima edizione del fortunato reality show di Canale 5, dove ha conquistato il secondo posto, Beatrice Luzzi sarà sicuramente in grado di interpretare al meglio il ruolo di opinionista del reality show di Canale 5.

Sagace e puntuta al punto giusto, Beatrice Luzzi farà dunque da controcanto alla sua nuova collega al GF Cesara Buonamici, che pare non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa eventualità. Beatrice Luzzi dunque sempre più vicina alla poltrona di opinionista del prossimo Grande fratello. Per la conferma dovremo attendere un pochino di tempo. Fino a quando cioè arriverà l’ufficialità da parte di Mediaset.