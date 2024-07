Passi lunghi e ben distesi in atto per l’edizione 2024-2025 del Grande fratello verso il debutto di lunedì 16 settembre su Canale 5. Per quella data infatti si accenderanno i riflettori della nuova casa romana del Grande fratello, location anticipata proprio da TvBlog. Dicevamo che il percorso di avvicinamento verso il kick off di questo programma è ormai partito e Alfonso Signorini, dopo che ha dato spazio al suo “altrove” nella magica cornice dell’Arena di Verona, si è potuto occupare del cast del prestigioso reality show.

Temptation island sbarca al Grande fratello

Fioccano le indiscrezioni sul web, fra le quali quella che vuole nel cast della prossima edizione del Grande fratello due fra i più chiacchierati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation island, che tanto successo ha avuto. Stiamo parlando di Lino ed Alessia, la coppia scoppiata grazie proprio al varietà di Canale 5. I due infatti, secondo Dagospia, saranno nel cast del varietà Endemol. E’ tutto vero, TvBlog ha potuto verificare. Ma non saranno i soli provenienti da Temptation island a partecipare al Grande fratello. TvBlog è in grado di anticiparvi che da Temptation island ci sarà qualcun’altro.

Maika Randazzo al Grande fratello

Con loro, pensate un po’, ci sarà la tentatrice Maika Randazzo, che ha per cosi dire “soffiato” Lino ad Alessia. Anche se quest’ultima pare avere le idee chiare circa la durata della relazione fra Lino e Maika. Ecco cosa dice a degli internauti che le girano foto della nuova coppia:

“So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi non mi fa né caldo né freddo…A me fin quando mi fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… perché la sottoscritta sa quello che ha letto nelle chat… Solo con la tentatrice può stare, sono come il cartone del latte: hanno la scadenza”.

Davvero un bel clima in arrivo al GF. Cosa c’è di meglio d’altronde di una convivenza forzata sotto gli occhi delle telecamere del Grande fratello 24 ore su 24, per capire quanto potrà durare la storia fra Lino e Maika e su come reagirà Alessia a tutto questo? Ma non è tutto, TvBlog è in grado di aggiungere altri nomi del cast della prossima edizione del Grande fratello.

Tre ragazze di Non è la Rai e Clarissa Burt nel cast

Si parte da tre ragazze di Non è la Rai, il famoso varietà diretto e condotto per Mediaset dal mitico Gianni Boncompagni. Il loro nome è Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Non abbiamo ancora finito. TvBlog può anticipare che nel cast del prossimo Grande fratello ci sarà anche l’attrice Clarissa Burt, molto nota nella nostra tv, da cui però è lontana da molto tempo. Ricordiamo le sue partecipazioni a La Talpa e all’Isola dei famosi.