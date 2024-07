Focus ascolti, Temptation island 2024 su Canale 5

Complici le praterie deserte di queste settimane televisive dominate dal caldo e contemporaneamente lontano dall’unica calamita di share degli ultimi tempi, ovvero gli Europei di calcio e prima che gli faccia ombra l’Olimpiade francese, Temptation island si conferma il successo televisivo dell’estate. L’ottima scelta del cast operata dai collaboratori della società Fascino, che produce il programma, ha fatto il resto. Temptation island acchiappa la medaglia d’oro delle produzioni di intrattenimento di questo primo scorcio di estate, con solo Battiti live che in qualche modo lo segue, mentre il Tim summer hits 2024 di Rai Pubblicità e diffuso da Rai1 ha perso colpi strada facendo.

Temptation island 2024 ed il record di ascolti

Ma torniamo a Temptation island su cui oggi ha messo gli occhi la nostra rubrica di Focus ascolti e partiamo dal dato netto di queste sei puntate che si è fissato al 29,11% di share e 3.515,000 telespettatori. Un trend in costante crescita, grazie all’appeal sul pubblico dei personaggi scelti. Oltre al tam tam mediatico operato dai mezzi d’informazione. Partito infatti al 24,89% di share della prima puntata, è poi passato al 26,76% della seconda, fino al 31,8% dell’ultima emissione trasmessa gli scorsi giorni.

I dati di copertura, permanenza e l’età media del pubblico di Temptation island 2024

La copertura è stata pari a 9.002.509 telespettatori per una permanenza del 39% per una media di un ora e quindici minuti visti sulle 3 ore e 10 minuti totali di programma. L’età media del pubblico che segue Temptation island è di 48 anni (stupendamente bassa per il pubblico della tv generalista).

Temptation island 2024 ed il record del pubblico giovane

Ma è ora il momento di entrare maggiormente nei target che seguono questa trasmissione partendo dalle fasce d’età. Abbiamo share del 41% nella fascia 8-14 anni e ancora più su, esattamente del 52% nella fascia 15-34 anni. Poi si torna al 44% nella 35-44 anni, per poi scendere gradualmente fino al 17% fra gli over 65. Programma dunque molto seguito dai giovani, cosa rara nella tv generalista di oggi.

I livelli d’istruzione e le classi socio economiche

Per livello d’istruzione abbiamo il 29% nell’elementare, il 30% nella media inferiore ed il 28% nella media superiore. Si scende poi al 22% fra gli universitari. Per classi socio economiche registriamo il 33% di share nella bassa, il 28% nella media bassa, si sale al 33% della media, per poi scendere al 25% della medio alta ed il 16% della classe alta.

I dati regionali

Veniamo ora come sempre alla nostra sventagliata sui dati regionali. La regione in cui Temptation island fa registrare lo share più alto risulta essere la Campania con il 43%. Segue la Sicilia con il 37%, quindi c’è la Valle D’Aosta con il 36% di share. Viceversa invece la regione in cui Temptation island 2024 ottiene lo share più basso risulta essere la Basilicata con il 12%, segue il Molise con il 15% di share, quindi c’è la Liguria con il 18% di share.