Grande Fratello 2024 – 2025, Rebecca Staffelli riconfermata ai social: “Un sogno”

Squadra che vince non si cambia. Lunedì 16 settembre 2024, partirà la nuova edizione del Grande Fratello condotta, nuovamente, da Alfonso Signorini. Dopo il bis di Cesara Buonamici in qualità di opinionista, la rete e la produzione del reality di Canale 5 hanno deciso di confermare la presenza di Rebecca Staffelli ai social. Alla giovane conduttrice, anche, quest’anno, spetterà il compito di mettere in contatto i telespettatori da casa con gli inquilini della casa di Cinecittà.

Rebecca, come confessato al settimanale ‘Chi’, in edicola, questa settimana, non sta più nella pelle:

“La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta. Ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me, sì, inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare…”

La speaker radiofonica, inoltre, in queste settimane, è apparsa sulla rete ammiraglia Mediaset in qualità di inviata on stage e dietro le quinte della nuova stagione di ‘Battiti Live’ affidata alla collaudata coppia Ilary Blasi ed Alvin:

“Devo dire che dal punto di vista lavorativo in questo momento sono davvero più che felice, sono entusiasta. Parlando di Battiti Live, potermi vivere la Puglia, che è un mio luogo del cuore – il mio compagno è pugliese – essere lì circondata dalla musica, che è la mia fedele compagna di lavoro e di vita da sempre… Ebbene l’unione di queste due cose mi ha permesso di divertirmi ancora di più. Poi sapere che siamo arrivati al pubblico, vedere le piazze piene, avevamo tutti una carica di energia che fa proprio bene al cuore”

Lo scorso anno, la giovane conduttrice, al ‘GF’, si rese protagonista di una singolare proposta di matrimonio al fidanzato Alessandro Basile. Le nozze, ad oggi, sono state rimandate perché i futuri sposi hanno deciso di acquistare la casa dei sogni. Hanno deciso, di comune accordo, di investire tempo ed energie in questo nuovo progetto prima di compiere il grande passo. Chapeau.