Alessandro Basile: chi è il futuro marito di Rebecca Staffelli del Grande Fratello

Rebecca Staffelli, responsabile dei social del ‘Grande Fratello 2024’, ha un fidanzato: si chiama Alessandro Basile. Ed è legato sentimentalmente all’influencer da oltre 7 anni.

Conosciamolo meglio:

Chi è Alessandro Basile fidanzato di Rebecca Staffelli del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Alessandro ha 40 anni ed è un imprenditore nel campo del talent scouting. Oltre alla fidanzata, gestisce gli interessi di altri personaggi del mondo dello spettacolo come Greta Rossetti (GF), Piccolo G (ex Amici) e Lavinia Mauro (ex tronista di ‘Uomini e Donne’). E’ il titolare di una linea di occhiali da sole di alto design.

Ha un profilo Instagram @alessandrobasile14 che, ad oggi, conta oltre 84700 followers.

Ha parte, assieme a Mauro Renna, di End of Twins, un duo di musica elettronica che ha inciso diversi singoli. Per i loro lavori, utilizzano diversi sintetizzatori analogici polifonici e parafonici come il Moog Successivo 37 ed altri tipo Nord Lead, Electron Machinedrum, Microfreak abbinati a VST digitali. In studio amano lavorare separatamente, ma si scambiano costantemente idee e progetti, scegliendo alla fine i migliori da portare avanti.

Ha partecipato come corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ ai tempi del trono di Ludovica Valli.

Poche ore fa, l’imprenditore ha ricevuto una singolare proposta di matrimonio da parte della storica fidanzata che, sui social, ha riportato i momenti più emozionanti di questo ‘He said Yes’ molto particolare:

Ospite di ‘Verissimo’, la figlia del Tapiroforo di ‘Striscia La Notizia’ aveva confessato che il futuro marito aveva chiesto la sua mano già tempo prima. La coppia, però, ha dovuto rimandare le nozze per colpa del lockdown:

“È stata molto intima. Eravamo a casa da soli, non mi sono accorta di nulla finché non l’ho visto bendarmi con un calzino preso dallo stendino. Ha fatto finta di leggermi una lettera, ma non capivo dove volesse andare a parare. Dopo mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto se volevo sposarlo. Poi è arrivata la pandemia e abbiamo rimandato. Abbiamo detto ‘quando ci andrà’, quando avremo quel desiderio in un mese riorganizzeremo tutto”.