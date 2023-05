Era stata presentata come una miniserie, considerato anche il limite della fonte letteraria da cui è tratta. Ma sappiamo bene che nel mondo delle serie tv mai dire mai, soprattutto se il pubblico ha gradito: è così Mediaset ha annunciato il via alle riprese di Storia di una famiglia perbene 2, seconda stagione della fiction trasmessa nel 2021 da Canale 5.

La prima immagine ufficiale diffusa è quella dei due protagonisti, Simona Cavallaro e Giuseppe Zeno (che abbiamo appena visto in Luce dei Tuoi Occhi 2, altra serie che potrebbe tornare con una terza stagione) insieme con il regista Stefano Reali, già dietro la macchina da presa dei quattro episodi della prima stagione.

Come evolverà la vicenda della famiglia De Santis, ormai intrecciata a quella del clan degli Straziota? Stando alle prime comunicazioni rilasciate proprio da Mediaset, “la famiglia De Santis, nella Bari vecchia dei primi Anni Novanta, continua a battersi contro le ingiustizie di quel tempo per far valere la verità e mettere a tacere ogni forma di violenza. Tanti i colpi di scena e gli eventi inaspettati che si susseguiranno nel corso delle puntate, come l’arrivo nel quartiere di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuova famiglia di malavitosi, che tenterà di prendere il comando al posto della famiglia Straziota”. La seconda stagione dovrà di fatto proseguire un racconto che nei primi episodi era tratto dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella (edito da Newton Compton Editore), esauritosi con la prima stagione (che si può rivedere su Mediaset Infinity).

Nel cast ritroveremo, tra gli altri, Federica Torchetti, interprete di Maria, figlia di Antonio (Zeno) e Teresa (Cavallaro), di cui nella prima stagione abbiamo seguito la tormentata storia d’amore con Michele (Carmine Buschini), figlio di Don Nicola Straziota (Vanni Bramati).

Anche la seconda stagione della serie sarà prodotta dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. Ancora non abbiamo il numero totale di puntate, ma si può ipotizzare che il numero sia lo stesso, ovvero quattro. Il set toccherà vari luoghi della Puglia tra cui Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.

Per sapere quando esce Storia di una famiglia perbene 2, dovremo aspettare: considerato che le riprese sono appena cominciate e che dureranno per tutta l’estate, la fiction sarà pronta per la prossima stagione tv. Che sia autunno o inverno. toccherà a Canale 5 deciderlo.