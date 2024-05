Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 26 maggio 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 26 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2024



Anticipazioni Endless Love del 26 maggio 2024: il ricevimento

La dichiarazione di Kemal

Nihan esprime a Kemal il suo desiderio di incontrarlo. L’uomo la porta in un luogo segreto, nel quale le dichiara ancora una volta il suo amore, manifestando allo stesso tempo una ferma opposizione ad accettare la natura clandestina della loro relazione.

Kemal spia Tufan

Kemal chiede in seguito a Zehir (Uğur Aslan) di metterlo in contatto con il suo uomo più fidato perché si introduca in casa di Tufan (Ali Burak Ceylan). L’uomo assoldato da Kemal fa in modo che Tufan capisca di essere spiato dallo stesso Kemal. Tufan confessa la sua preoccupazione telefonando ad un uomo misterioso. Emir tranquillizza Tarik (Rüzgar Aksoy), rivelandogli che la polizia ha stabilito che il colpevole dell’omicidio di Karen è suo marito Taner, e lo ha arrestato.

La festa per Zeynep e Ozan

Nel frattempo, continuano i preparativi per il ricevimento organizzato per festeggiare il matrimonio di Ozan (Barış Alpaykut) e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Kemal inizialmente decide di non partecipare. Viene però convinto da Hüseyin (Orhan Güner), che ha ricevuto una visita da parte del genero Ozan, a stare accanto a sua sorella in un giorno così importante. Kemal si presenta con Asu (Melissa Aslı Pamuk).

Nihan è convinta che l’uomo che ama abbia portato un’altra donna appositamente per farla soffrire e, per dimenticare, esagera con l’alcol. Emir spera di poter approfittare del fatto che la moglie è ubriaca per riuscire finalmente a consumare il matrimonio, ma Nihan non cede e ribadisce che non si innamorerà mai di lui.

Kemal approfitta della presenza di Tufan per metterlo alle strette e fargli confessare che è una spia. Minaccia l’uomo di dire tutto ciò che sa ad Emir. L’unico modo per farlo tacere è dirgli chi ha ucciso Karen. Tufan sembra cedere ma alla fine della serata, invece di fornire a Kemal un nome, gli consegna un bigliettino all’interno del quale e’ scritto un indirizzo, che corrisponde all’abitazione dell’assassino. Kemal è scettico ma si reca sul posto.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.