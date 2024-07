Per The Family si prospetta un trasloco su Mediaset Infinity da settembre, mentre Endless Love nel corso della stagione debutterà anche in prima serata; torneranno anche La rosa della vendetta e Segreti di famiglia

Canale 5 e le soap turche e spagnole: le sorti per il 2024/2025 di Endless Love, The Family, La Promessa e Segreti di famiglia

Una settimana fa, con la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2024/25, abbiamo iniziato ad avere le idee più chiare su quale sarà la programmazione per l’autunno/inverno di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Se nei giorni scorsi ci siamo soffermati soprattutto sulla prima serata, diamo ora spazio al daytime, in particolare quello di Canale 5, che tra l’estate e l’autunno subisce una trasformazione dovuta alla riprese di programmi-colonna del proprio palinsesto, in primis quelli firmati da Maria De Filippi.

Le soap di Canale 5

Cominciamo con le soap opera trasmesse da Canale 5 durante il pomeriggio. Quest’estate la rete sta proponendo vari titoli: dall’inossidabile Beautiful a Endless Love, dalla novità The Family alla spagnola La Promessa, passando per il fine settimana con My Home My Destiny.

Una situazione che non sarà la stessa in autunno, quando torneranno Uomini e Donne e il daily di Amici (e, se confermata al pomeriggio, la striscia quotidiana del Grande Fratello). Se Beautiful ed Endless Love manterranno il loro posto rispettivamente alle 13:45 e alle 14:10, differente sarà il discorso per The Family.

The Family su Mediaset Infinity

La soap turca, adattamento del cult I Soprano, subirà infatti lo stesso trattamento riservato nel 2023 a My Home My Destiny e si sposterà su Mediaset Infinity, dove saranno pubblicati gli episodi inediti della seconda stagione. Le quaranta puntate della prima stagione di The Family, quindi, proseguiranno la messa in onda televisiva fino a inizio settembre; i 55 episodi della seconda e ultima stagione saranno invece disponibili in streaming, per poi andare in onda, con ogni probabilità, nell’estate 2025.

Mini episodi per La Promessa

Sarà confermato anche La Promessa, che in autunno tornerà però ad avere minore spazio rispetto a quello conquistato in questi mesi estivi. La soap spagnola tornerà infatti ad occupare uno slot di massimo 20 minuti pubblicità compresa, tra l’appuntamento quotidiano di Amici e Pomeriggio Cinque, quindi tra le 16:40 e le 17:00. La soap andrà quindi in onda in versione ridotta, con mini-episodi, in attesa che torni lo spazio per riproporla in formato più lungo (cosa che accadrà in occasione dei periodi festivi, quando sia Uomini e Donne che Amici si fermano).

La sorte di My Home My Destiny

Resta il capitolo My Home My Destiny: la dizi turca ha debuttato nell’estate 2023, per poi spostarsi con la seconda stagione su Mediaset Infinity e tornare in onda nell’estate 2024, prima con appuntamenti quotidiani e poi solo nel fine settimana. Sul suo destino, Mediaset deve ancora esprimersi.

La prima serata: Endless Love, La Rosa della Vendetta, Segreti di Famiglia e Zorro

Anche la prima serata di Canale 5 sarà all’insegna delle produzioni turche. A cominciare proprio da Endless Love: la soap che ha debuttato nel marzo scorso in daytime al posto di Terra Amara ne seguirà le orme, approdando anche in prima serata, pur non lasciando la collocazione pomeridiana. Non è dato sapere, per ora, quando avverrà questo debutto, ma va ricordato che Endless Love già nei mesi scorsi era stato trasmesso in orari differenti dal daytime, nello specifico in seconda serata, subito dopo gli ultimi attesi episodi di Terra Amara.

Tornerà in prima serata anche La Rosa della Vendetta: dopo la messa in onda dei 14 episodi della prima stagione (conclusasi il 12 luglio), i 25 episodi della seconda e ultima stagione della serie con Murat Ünalmış e Melis Sezen avranno una collocazione in prime time, in un periodo ancora da decidere. Resterà in prima serata anche Segreti di famiglia, che invece continuerà ad andare in onda per tutta l’estate, forte dei circa 300 episodi di cui è composta l’edizione italiana: è probabile, piuttosto, una pausa nel periodo di maggior affollamento di produzioni proprie di Mediaset, lasciando la dizi per i momenti dell’anno più “tranquilli”.

Infine, Zorro: la serie spagnola era stata annunciata per maggio, ma la sua messa in onda è stata slittata a data da destinarsi. Mediaset inserisce il titoli tra le produzioni internazionali acquisite per la prossima stagione, ma non si sbilancia sul periodo di trasmissione dei dieci episodi.