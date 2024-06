Un procuratore integerrimo chiede aiuto a un’avvocata senza scrupoli per risolvere il caso dell’omicidio per cui è accusato il fratello

Una nuova dizi turca per la prima serata di Canale 5, che quest’estate ha proprio deciso di voler affidare buona parte del proprio palinsesto alle serie tv provenienti da Istanbul e dintorni: Segreti di famiglia, questo il titolo della nuova proposta dell’ammiraglia Mediaset, terrà compagnia ai propri telespettatori per i prossimi mesi (e anche qualcosa di più, considerato il numero di episodi) con nuovi intrighi e colpi di scena legati a due famiglie e ad un omicidio. Una storia che ha convinto anche la critica, permettendo a “Yargı” (questo il titolo originale) di vincere numerosi premi, tra cui un International Emmy Award nel 2023. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Segreti di famiglia, quando va in onda?

Canale 5 ha deciso di mandare in onda Segreti di famiglia la domenica sera, a partire dal 16 giugno 2024, alle 21:20.

Segreti di famiglia, quante puntate sono?

Come sempre, dobbiamo distinguere tra edizione turca ed edizione italiana. La versione originale di questa dizi è composta da 95 episodi, ciascuno della durata di circa 140 minuti, per tre stagioni. L’edizione italiana spezzetta ogni episodio in tre puntate della durata di 45-50 minuti. In Italia, quindi, Segreti di famiglia è composto da 285 episodi, in onda tre per volta ogni domenica sera. Con questa suddivisione, Canale 5 avrebbe a disposizione 95 prime serate, ma resta da vedere se manderà la serie ininterrottamente anche in autunno e inverno o se (come presumibile) sarà interrotta a fine estate e riproposta con nuovi episodi nel 2025.

Segreti di famiglia, la trama

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) è un’impavida avvocata, pronta ad aggirare le regole pur di raggiungere i propri obiettivo. In passato si è dovuta occupare della famiglia al posto del padre, recentemente rilasciato dal carcere (e che lei crede sia stato accusato ingiustamente), aiutando la madre e i fratelli a modo suo.

Un giorno si presenta davanti al pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) per ottenere illegalmente informazioni sul suo cliente. Tuttavia, Ilgaz, procuratore di grande successo e rispettato, a differenza di Ceylin ha regole rigide sull’etica professionale. Inoltre, suo padre Metin (Hüseyin Avni Danyal) è capo della Sezione Omicidi del dipartimento di Polizia di Istanbul. Ilgaz ha promesso sia a suo padre che a se stesso che avrebbe svolto il suo lavoro basandosi sui principi che il padre gli ha insegnato.

Tuttavia, Ilgaz deve infrangere le proprie regole per la prima volta quando si imbatte in un caso di omicidio in cui suo fratello Çınar (Arda Anarat), molto diverso da lui e sempre nei guai, viene accusato di essere il responsabile. Ilgaz chiede a Ceylin di difendere suo fratello: sa che lei sarebbe capace di trovare la verità ad ogni costo. Ma mentre indagano su questo caso, Ceylin e Ilgaz scoprono misteri che si estendo ad entrambe le loro famiglie.

Segreti di famiglia, cast

Segreti di famiglia su Canale 5, le foto Guarda le altre 11 fotografie →

Pınar Deniz è Ceylin Erguvan: avvocata dal passato difficile e pronta ad aggirare le regole;

avvocata dal passato difficile e pronta ad aggirare le regole; Kaan Urgancıoğlu è Ilgaz Kaya: procuratore rispettato da tutti, che lavora seconda una rigida etica professionale;

procuratore rispettato da tutti, che lavora seconda una rigida etica professionale; Arda Anarat è Çınar Kaya: fratello di Ilgaz, da sempre problematico, viene accusato di omicidio;

fratello di Ilgaz, da sempre problematico, viene accusato di omicidio; Hüseyin Avni Danyal è Metin Kaya: padre di Ilgaz e Çınar, capo della Sezione Omicidi di Istanbul;

padre di Ilgaz e Çınar, capo della Sezione Omicidi di Istanbul; Uğur Polat è Yekta Tilmen: fondatore dello studio legale che porta il suo nome;

fondatore dello studio legale che porta il suo nome; Uğur Aslan è Eren Duman: amico di Ilgaz è Ispettore Capo alla Omicidi;

amico di Ilgaz è Ispettore Capo alla Omicidi; Mehmet Yılmaz Ak è Pars Seçkin: procuratore capo;

procuratore capo; Beren Nur Karadiş è Defne Kaya: sorella di Ilgaz e Çınar;

sorella di Ilgaz e Çınar; Zeyno Eracar è Gül Erguvan: madre di Ceylin;

madre di Ceylin; Pınar Çağlar Gençtürk è Aylin Erguvan Yılmaz: sorella maggiore di Ceylin;

sorella maggiore di Ceylin; Onur Özaydın è Osman Yılmaz: banchiere;

banchiere; Zeynep Atılgan è Parla Yılmaz: figlia di Osman;

figlia di Osman; Onur Tekin è Umut: agente di Polizia;

agente di Polizia; Duygu Serin è Göksu: tecnico forense.

Segreti di famiglia, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata tra le città di Istanbul e Nevşehir.

Dove vedere Segreti di famiglia?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Segreti di famiglia in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.