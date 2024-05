Nuove anticipazioni di domenica 26 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 26 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 26 maggio (s33 ep. 188-189): Thomas è convinto di tornare alla Forrester

Brooke non ha convinto Bill

Brooke (Katherine Kelly Lang), convinta da Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), è andata a parlare con Bill (Don Diamont) nel tentativo di convincerlo a lasciare Sheila (Kimberlin Brown). Bill, però, le ha detto di aver bisogno della presenza di Sheila nella sua vita. Dopo il netto rifiuto di Bill di lasciarla, quindi, Brooke se ne va, giurando che non si fermerà finché Sheila non finirà dietro le sbarre. Successivamente, Sheila va a trovare Deacon (Sean Kanan) a Il Giardino.

Eric e Zende ricevono una pessima recensione

Eric (John McCook) e Zende (Delon De Metz) ricevono una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l’ultima sfilata. Thomas (Matthew Atkinson), dopo aver letto la recensione, dice a Paris (Diamond White) di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION