Il finale della prima stagione di Luce dei tuoi occhi lasciava intendere che nuovi episodi sarebbero giunti, e così è stato. La seconda stagione, che si conclude mercoledì 17 maggio 2023 su Canale 5, potrebbe essere non un addio ma un arrivederci. Per sapere se Luce dei tuoi occhi 3 ci sarà o no, dovremo però aspettare.

In quel di Mediaset, infatti, non è ancora stato confermato nulla su una possibile terza stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, ma le premesse per un seguito ci sono tutte. A cominciare dall’ultima puntata della seconda stagione.

Nel finale, infatti, Emma Conti (Valle) si trova di fronte all’ennesimo inganno su quella che per tutta la stagione è stata presentata al pubblico come sua figlia biologica, Diana (Irene Paloma Jona). Una rivelazione che stravolge le carte in tavola e che mette il personaggio di Petra (Francesca Cavallin), ora in carcere, in una nuova posizione, minacciata a non rivelare tutto proprio per il bene della giovane ballerina.

Un mistero che, insomma, potrebbe avere tutti i presupposti per proseguire con un nuovo ciclo di episodi, rendendo Luce dei tuoi occhi un esperimento riuscito della fiction Mediaset. La media dei primi cinque episodi (su sei) della seconda stagione è stata di 2,7 milioni di telespettatori (share del 15,5%), numeri sufficientemente buoni per garantire un terzo capitolo al racconto.

Su quando uscirà Luce dei tuoi occhi 3, le tempistiche potrebbero essere le stesse già applicate per la produzione della seconda stagione, il cui primo ciak è avvenuto nella primavera del 2022, qualche mese dopo la messa in onda della serie.

Si può ipotizzare, quindi, che la troupe possa tornare a Vicenza per girare i nuovi episodi tra l’estate e l’autunno del 2023, puntando ad una messa in onda nel 2024. Da valutare anche gli impegni di Anna Valle e Giuseppe Zeno, che potrebbero far slittare le riprese e, in quel caso, rimandare la messa in onda più in là nel tempo.