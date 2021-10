Se Emma Conti (Anna Valle) scoprirà chi è sua figlia, cosa succederà a lei, alla ragazza, ma anche al resto dei personaggi che abbiamo conosciuto in queste settimane? A questa domanda potrebbe rispondere Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ma la seconda stagione si farà? Continuate a leggere per saperne di più!

Luce dei tuoi occhi 2, quando va in onda?

Le foto di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 Guarda le altre 2 fotografie → Ahinoi, al momento da Mediaset non è giunta nessuna conferma circa una seconda stagione della serie. Questo vuole semplicemente dire che l’azienda si riserva di prendere una decisione con maggiore calma, di fronte agli ascolti di tutti e sei gli episodi e, soprattutto, alla proposta di come dovrebbe svilupparsi la trama secondo gli sceneggiatori.

Ad ogni modo, qualora una seconda stagione fosse confermata, le riprese potrebbero iniziare già la prossima estate, cast permettendo: a quel punto, la messa in onda delle nuove puntate potrebbe essere ipotizzabile per l’autunno 2022 o l’inizio del 2023.

Luce dei tuoi occhi 2, la trama

La trama della seconda stagione dovrà inevitabilmente partire da dove sarà finita la prima, e quindi dalla possibile rivelazione di chi sia veramente Alice, la figlia di Emma e Davide (Bernardo Casertano), ma anche dalla scoperta di chi abbia ucciso Luigi (Yuri Gugliucci).

Se il mistero dell’identità della figlia di Emma dovesse restare tale, gli sceneggiatori potrebbero scrivere la seconda stagione proseguendo nel racconto della ricerca della protagonista, oppure potrebbero proporre al pubblico un nuovo mistero, magari legato ad una delle cinque ballerine scelte dalla protagonista, o comunque ad una famiglia della serie, in modo da coinvolgere ancora Emma ed Enrico (Zeno) di cui, inoltre, si potrebbero seguire gli sviluppi sentimentali.

Luce dei tuoi occhi 2, il cast

Ad eccezione di qualche clamoroso colpo di scena, in un’eventuale seconda stagione dovremmo ritrovare sia Anna Valle che Giuseppe Zeno. Oltre a loro, potremmo rivedere le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma sicuramente non mancherebbero dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri.

Anna Valle: Emma Conti

Giuseppe Zeno: Enrico Leoni

Bernardo Casertano: Davide Fabris

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Luca Bastianello: Roberto Conti

Paola Pitagora: Paola Conti

Francesca Beggio: Azzurra

Gea Dall’Orto: Miranda Leoni

Elisa Visari: Valentina Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Linda Pani: Martina Fontana

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Giulia Patrignani: Cecilia Conti

Luce dei tuoi occhi 2, quante puntate sono?

Se dovesse essere mantenuto lo stesso formato della prima stagione, anche la seconda potrebbe quindi essere composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa cento minuti, in onda uno per sei settimane.

Luce dei tuoi occhi 2, dov’è stato girato?

Mantenendo l’ambientazione a Vicenza, anche la seconda stagione potrebbe essere girata nella città veneta, con gli interni girati invece negli studi di Roma.

Luce dei tuoi occhi 2, regia

Alla regia della seconda stagione potremmo ritrovare Fabrizio Costa, già dietro la macchina da presa della prima stagione.

Luce dei tuoi occhi 2, dove vederlo?

Se la seconda stagione dovesse essere ordinata, sarà possibile vederla in streaming anche durante la messa in onda televisiva su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile vedere la prima stagione.