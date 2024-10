Era stata pensata come miniserie, ma il pubblico ha così gradito la prima stagione che Storia di una famiglia perbene 2 è diventata realtà. A tre anni dalla messa in onda torna quindi la fiction di Canale 5 tratta dal romanzo di Rosa Ventrella ed ambientata a Bari negli anni Novanta, con un cast confermato e qualche nuovo ingresso. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Storia di una famiglia perbene 2?

La seconda stagione va in onda da venerdì 11 ottobre 2024, alle 21:40, su Canale 5.

Dove vedere in streaming Storia di una famiglia per bene 2?

La serie tv, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, si può vedere anche su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction, da cui è possibile anche rivedere la prima stagione.

Storia di una famiglia perbene 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono quattro, come quelli della prima, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Canale 5 ne manda in onda uno per volta, ogni venerdì sera. L’ultima puntata va in onda il 1° novembre.

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni

Maria De Santis (Federica Torchetti), soprannominata “Malacarne”, si batte con determinazione per migliorare il quartiere e proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali nella Bari degli anni Novanta. La sua relazione con Michele Straziota (Carmine Buschini), momentaneamente detenuto in carcere, è al centro della sua vita.

I genitori di Maria, Antonio (Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari) continuano la lotta contro l’ingiustizia del tempo, cercando di far prevalere la verità e porre fine agli abusi della famiglia Straziota. Nella seconda stagione si fa anche conoscenza di un giovane con un passato oscuro e misterioso e di una nuova famiglia di malavitosi che tenterà di prendere il comando al posto della famiglia Straziota.

Storia di una famiglia perbene 2, cast

Il cast della prima stagione è stato quasi tutto confermato, con le inevitabili new entry.

Federica Torchetti è Maria De Santis, la protagonista, in attesa di un figlio da Carmine, che è in carcere;

la protagonista, in attesa di un figlio da Carmine, che è in carcere; Giuseppe Zeno è Antonio De Santis, padre di Maria;

padre di Maria; Simona Cavallari è Teresa De Santis, moglie di Antonio e madre di Maria;

moglie di Antonio e madre di Maria; Vanni Bramati è Nicola Straziota, a capo della malavita di Bari vecchia;

a capo della malavita di Bari vecchia; Sonia Aquino è Angelica Straziota, moglie di Nicola;

moglie di Nicola; Chiara Vinci è Maddalena, braccio destro di Angelica;

braccio destro di Angelica; Alessandro Pess è Guido Palmisano, nemico degli Straziota;

nemico degli Straziota; Alex Lorenzin è Francesco Falco, giovane con una buona disponibilità finanziaria;

giovane con una buona disponibilità finanziaria; Elia Marangon è Alessandro Zarra, innamorato di Maria;

innamorato di Maria; Marco Falaguasta è il Colonnnello Zarra, padre di Alessandro.

padre di Alessandro. Alessio Gallo è Carlo Straziota;

Vito Mancini è Salvo Straziota;

Eugenio Ricciardi è Giuseppe De Santis;

Lorenzo Mazzotta è Vincenzo De Santis;

Matilde Sofia Fazio è Anna Palmisano;

Walter Anemolo è Sabino;

Giuliano Soprano è Donato;

Roberto Zazzi è Pio;

Giovanni Menga è Carmine;

Elena Cantarone è Antonietta De Santis;

Francesco Manisi è Vanni;

Antonio Monsellato è Vito;

Giuseppe Ciciriello è Sbrirro;

Pierfrancesco Nacca è Cagachiesa;

Monica Dugo è Silvia Zarra;

Angelo Libri è il Maresciallo Colella;

Giorgia D’Amato è Beatrice;

Mimmo Mancini è Pinuccio;

Danny Mendezè Stella;

Margareth Madè è Gabriella Pietropaoli.

Che fine ha fatto Carmine Buschini in Storia di una famiglia perbene 2?

Presente nella prima stagione, Carmine Buschini, interprete di Michele, non compare nella seconda stagione. Il suo personaggio si trova in carcere e, nelle scene in cui si vede, è stato usato un altro attore.

Dov’è stato girato Storia di una famiglia perbene 2?

La seconda stagione della serie è stata girata nella primavera ed estate 2024 in Puglia, tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.

Storia di una famiglia perbene 2, regista e sceneggiatori

Anche la seconda stagione è diretta da Stefano Reali, che l’ha anche scritta da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, con la collaborazione di Roberta Colombo. La fiction è realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi, in coproduzione con Mediaset.

Storia di una famiglia perbene 2, libro

La fiction è tratta dall’omonimo libro di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori.