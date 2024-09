Scopri le anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore 9“, con le trame degli episodi in onda dal 9 al 13 settembre 2024. La nona stagione della serie tv, la settima in versione daily, continua ad intrattenere il pubblico del day time su Raiuno. Prodotta da Aurora Tv per Rai Fiction, la serie offre episodi intensi, in onda nella stagione autunnale-invernale dal lunedì al venerdì, alle 16:00. Ogni puntata è della durata di circa cinquanta minuti: non mancano le trame intriganti, i nuovi personaggi e i colpi di scena. Immergiti nelle storie di Il Paradiso delle Signore, seguendo le puntate e le trame svelate dalle anticipazioni!

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni puntate 9 – 13 settembre 2024 (1-5)

Il pubblico è ormai affezionato alle vicissitudini di coloro che lavorano all’interno del primo grande magazzino di Milano, in pieni Anni Sessanta. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), i personaggi della serie confermati sono Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Armando (Pietro Genuardi), Salvatore (Emanuel Caserio), Roberto (Filippo Scarafia), Marcello (Pietro Masotti) e numerosi altri personaggi, alcuni già noti al pubblico ed altri nuovi.

Puntata di lunedì 9 settembre

L’attività del grande magazzino di moda va avanti, nonostante l’assenza del suo impareggiabile direttore Vittorio Conti. Per Roberto Landi e Marcello Barbieri i primi mesi non sono stati facili: dopo la partenza di Maria, la nuova collezione è stata affidata a Gianlorenzo Botteri che, pur essendo stilista di talento, non ha mai firmato una linea femminile finora.

Puntata di martedì 10 settembre

Odile inizia la sua nuova vita a Milano. La madre di Elvira cerca di convincere la figlia ad ammorbidirsi col padre, mentre Ciro è geloso del tempo che Concetta passa con Gianlorenzo Botteri in Atelier.

Puntata di mercoledì 11 settembre

Salvatore non vuole arrendersi con i genitori di Elvira e Matteo e involontariamente gli suggerisce un regalo per loro. Adelaide chiede a Umberto di tenere le distanze da Odile. Marta, che ha preso le redini della Galleria Milano Moda, cerca un nuovo stilista e si rivolge a Vittorio, riaccendendo il livore di Tancredi verso Conti.

Puntata di giovedì 12 settembre

Umberto rimprovera Tancredi per lo scontro che ha avuto con Roberto la sera prima al Circolo. Marcello ha capito che serpeggia un po’ di malumore in merito agli accoppiamenti fatti per la sfilata e chiede la complicità di Botteri per risolvere il problema.

Puntata di giovedì 13 settembre

È il giorno della sfilata per la presentazione della nuova collezione uomo-donna del Paradiso delle Signore. Enrico Brancaccio, il giovane in prova al magazzino, fa una telefonata misteriosa.

Il Paradiso delle Signore 9 in replica

Rivedere le puntate della settimana in tv è possibile: basta sintonizzarsi il sabato pomeriggio su Rai Premium, dove viene proposta una “maratona” dei cinque episodi andati in onda nella settimana appena trascorsa.

Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay

È possibile vedere gli episodi de Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv, da cui è possibile rivedere tutti gli episodi, anche delle stagioni precedenti.