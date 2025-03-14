È morto a soli 62 anni l’attore Pietro Genuardi, volto famoso e amatissimo della scena fictional italiana. I più lo ricordano per i suoi ruoli nelle soap domestiche, da Vivere a CentoVetrine per arrivare a un altro grande successo di genere, Il Paradiso delle Signore, dove ha dato voce e corpo al personaggio di Armando fin dalla seconda stagione ‘daily’ della serie.

Lo scorso ottobre, però, lo stesso Genuardi aveva annunciato il suo addio alle scene: le sue condizioni di salute non gli permettevano di continuare. È stato in quell’occasione che ha rivelato al pubblico, con un post su Facebook, di essere affetto da una grave patologia del sangue.

«Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo»

aveva scritto sui social. E oggi è arrivata la notizia della sua prematura scomparsa.

Pietro Genuardi: carriera

La carriera di Genuardi non lo ha vista impegnato, però, solo in soap televisive. Negli anni è stato anche attore di cinema. Con Carlo Verdone ha lavorato in Il bambino e il poliziotto, in cui impersonava uno dei rapitori di Giulio, il piccolo co-protagonista, interpretato da Federico Rizzo. È stato anche nel cast di Dellamorte Dellamore di Michele Soavi, mentre l’ultimo film in cui ha recitato è stato Brave ragazze di Michela Andreozzi.

Lo scorso ottobre, come ricordato, aveva annunciato di essere stato costretto a lasciare il set di Il Paradiso delle Signore a causa della malattia. Alla vigilia di Natale, in un post pubblicato sui social, diceva: “Io non mollo e sono ottimista”. L’attore, infatti, spiegava che si sarebbe dovuto sottoporre a un terzo ciclo chemioterapico prima di poter ricevere il trapianto di midollo osseo. “Piccole complicazioni mi costringono a stare in ospedale e a questo punto si cercherà di anticipare il trapianto” aveva confessato Genuardi.

A Il Paradiso delle Signore ha interpretato Armando, magazziniere dedito al lavoro e con una grande passione per le biciclette. Una delle ultime ospitate televisive di Pietro Genuardi è stata a La Volta Buona, per promuovere proprio la soap del pomeriggio di Rai 1.