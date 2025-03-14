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È morto Pietro Genuardi: il suo ultimo ruolo ne Il Paradiso delle Signore

Aveva annunciato al pubblico la sua malattia lo scorso ottobre

di Giorgia Iovane
È morto Pietro Genuardi: il suo ultimo ruolo ne Il Paradiso delle Signore
14 Marzo 2025 10:51

È morto a soli 62 anni l’attore Pietro Genuardi, volto famoso e amatissimo della scena fictional italiana. I più lo ricordano per i suoi ruoli nelle soap domestiche, da Vivere a CentoVetrine per arrivare a un altro grande successo di genere, Il Paradiso delle Signore, dove ha dato voce e corpo al personaggio di Armando fin dalla seconda stagione ‘daily’ della serie.

Lo scorso ottobre, però, lo stesso Genuardi aveva annunciato il suo addio alle scene: le sue condizioni di salute non gli permettevano di continuare. È stato in quell’occasione che ha rivelato al pubblico, con un post su Facebook, di essere affetto da una grave patologia del sangue.

Pietro Genuardi, problemi di salute per l’attore: “Patologia grave del sangue”

«Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo»

aveva scritto sui social. E oggi è arrivata la notizia della sua prematura scomparsa.

Pietro Genuardi: carriera

La carriera di Genuardi non lo ha vista impegnato, però, solo in soap televisive. Negli anni è stato anche attore di cinema. Con Carlo Verdone ha lavorato in Il bambino e il poliziotto, in cui impersonava uno dei rapitori di Giulio, il piccolo co-protagonista, interpretato da Federico Rizzo. È stato anche nel cast di Dellamorte Dellamore di Michele Soavi, mentre l’ultimo film in cui ha recitato è stato Brave ragazze di Michela Andreozzi.

Lo scorso ottobre, come ricordato, aveva annunciato di essere stato costretto a lasciare il set di Il Paradiso delle Signore a causa della malattia. Alla vigilia di Natale, in un post pubblicato sui social, diceva: “Io non mollo e sono ottimista”. L’attore, infatti, spiegava che si sarebbe dovuto sottoporre a un terzo ciclo chemioterapico prima di poter ricevere il trapianto di midollo osseo. “Piccole complicazioni mi costringono a stare in ospedale e a questo punto si cercherà di anticipare il trapianto” aveva confessato Genuardi.

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A Il Paradiso delle Signore ha interpretato Armando, magazziniere dedito al lavoro e con una grande passione per le biciclette. Una delle ultime ospitate televisive di Pietro Genuardi è stata a La Volta Buona, per promuovere proprio la soap del pomeriggio di Rai 1.

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