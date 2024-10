Pietro Genuardi, attore che, da circa cinque anni, vediamo a Il Paradiso delle Signore, la serie in onda su Rai 1 da lunedì a venerdì, nel ruolo di Armando Ferraris, ha dichiarato di avere problemi di salute tramite un post pubblicato sui social.

L’attore, che per quanto riguarda il piccolo schermo raggiunse la popolarità nel 2001 grazie alla soap opera Centovetrine in cui ricoprì il ruolo di Ivan Bettini, personaggio che ha interpretato per circa tredici anni (nel 1999, recitò anche in un’altra soap di Canale 5, Vivere), nel suo post, ha parlato di “patologia grave del sangue” e di “trapianto di midollo”:

È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a Palazzo Velli, tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata a Il Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo.

Genuardi, quindi, ha informato i fan della serie che, a breve, il suo personaggio non sarà più presente:

Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi, nessuno escluso, che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima.

Il messaggio prosegue con i ringraziamenti al dipartimento di oncoematologia dell’Umberto I di Roma. L’attore ha parlato di percorso lungo e difficile durante il quale, però, avrà al suo fianco la sua famiglia, la moglie Linda Ascierto, il figlio Jacopo e il padre:

Devo assolutamente vivere almeno altri trent’anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa.

Noi di TvBlog auguriamo a Pietro Genuardi una pronta guarigione.