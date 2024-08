Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, è morto all’età di 74 anni. Il produttore discografico era affetto da tumore ai polmoni, motivo per il quale Iva Zanicchi aveva ridotto la sua attività dal vivo proprio per stare più vicina al compagno.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, compagni dal 1987, non si sono mai sposati anche se la cantante l’ha sempre definito suo marito a tutti gli effetti.

I funerali del produttore si celebreranno a Lesmo, provincia di Monza e Brianza, il 9 agosto nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Lo scorso giugno, Iva Zanicchi aveva parlato delle condizioni di salute del compagno a Estate in Diretta, intervistata da Nunzia De Girolamo. La cantante, che ha sempre utilizzato l’ironia durante le interviste anche per non lasciarsi sopraffare dalla tristezza, in quell’occasione, aveva dichiarato che il compagno non stava bene:

Non sta bene ma lotta, da bravo! Lottiamo insieme. Bene, parliamo d’altro…

Successivamente, l’Aquila di Ligonchio ha così parlato della sua storia d’amore durata quasi 40 anni:

Stiamo insieme da 40 anni con allegria. Ci vuole amore, passione ma, negli anni, serve l’allegria, ci divertiamo l’uno con l’altro. È una storia molto bella, di amore, di amicizia e di stima.

La Zanicchi parlò per la prima volta della malattia di Fausto Pinna nel 2020, a Verissimo, dichiarando che i medici avevano predetto solamente pochi mesi di vita al compagno. Dopo essersi ripreso, il tumore è riapparso in modo più aggressivo durante una serie di controlli in seguito ad una frattura vertebrale.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna si sono conosciuti nel 1986 durante la lavorazione dell’album Care Colleghe, un album di cover uscito l’anno successivo. L’unica canzone inedita presente nell’album, dal titolo Canterò, porta la firma, tra gli altri, proprio di Pinna.

Fausto Pinna è apparso anche a Ballando con le Stelle, durante l’edizione che ha visto Iva Zanicchi come concorrente, andata in onda su Rai 1 nell’autunno 2022.